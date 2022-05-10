Maria Eduarda Simão e Sergio Lage dizem sim-sim na Pedra Azul

Maria Eduarda Simão e Sergio Lage: sim-sim romântico na Pedra Azul Crédito: Cacá Lima

Um conto de fadas. Assim pode ser definido o sim-sim de Maria Eduarda Simão Simão e Sérgio Lage, neste sábado (07), na Fazenda Pedra Azul, nas montanhas do ES. Num entardecer perfeito de outono, o casal se uniu com as bênçãos dos pais Luciene e Edmilson Simão e Daniela Andrade e Marral Lage, ao som da equipe da Alegretto. Belíssima, a noiva vestiu um look by Lucas Anderi. Os pais dos noivos e padrinhos vestiram Ivan Aguilar. A decoração de cinema foi assinada por Camila Sarmento. Logo após a cerimônia religiosa, os noivos receberam para a festa no mesmo local com catering do Le Buffet. O bolo foi assinado por Juliana Marculano e os DJs Lozanello, Jonjon e Phill Fernandes e a banda Rodrigo Rios animaram a pista. A coordenação ficou a cargo da cerimonialista Simone Vargas.

Confira quem prestigiou o casamento na galeria de fotos de Cacá Lima.

Luciene e Edmilson Simão, Daniela Andrade e Marral Lage: os pais dos noivos Crédito: Cacá Lima

Andressa Allen, Elizabeth Cavalcante, Carol Cavalcante, Ana Clark, Daniela Andrade, Mindla Correa e Mariana Buaiz Crédito: Cacá Lima

Padrinhos do casamento de Maria Eduarda Simão e Sergio Lage Crédito: Cacá Lima

Walter e Elizabete Cavalcante Crédito: Cacá Lima

Leo de Castro, Mequinho Buaiz e Alvaro Fajardo Crédito: Cacá Lima

Paulo Henrique Correa e Netto Soares Crédito: Cacá Lima

Irany e Graziela Vargas Crédito: Cacá Lima

Casamento de Maria Eduarda Simão e Sergio Lage

VINHO NAS MONTANHAS

Separe o cachecol e a bota, prepare-se para o friozinho das montanhas capixabas e, claro, a taça: o Festival do Vinho está de volta para sua 27ª edição, nos dias 24 e 25 de junho, em Domingos Martins. O tradicional festival segue no Rancho Lua Grande, próximo ao portal da cidade, e preparou um line-up 100% capixaba. Na sexta (24), tocam Jackson Lima, Saulo Simonassi (convidando Claudio Bocca), SambADM, Casaca, Breno & Bernardo e Comichão. No sábado (25), é a vez de BlackSete (convidando Cadu Caruzo, famoso por seu Tributo a Cazuza), Amaro Lima, Pele Morena, Macucos, João Felippe e Rafael e Filipe Fantin.

ANIVERSÁRIO

O casal Diego Barros e Vanessa Cardoso: celebrando o 1º aniversário de Maria Clara com o tema Circo. Crédito: Eterno Legado Fotografia

RR NEWS

Ary e Valtair Torezani convidam para o aniversário de 2 anos da Luiza, no dia 21 de maio, no Le Buffet Master, com o tema Circo. Estaremos lá!

Camila Menezes recebe convidados, nesta quarta (11), no Le Buffet Lounge, para o coquetel de lançamento do Alameda25, o novo empreendimento da Empar Incorporadora, na Mata da Praia. Com apartamentos lofts, de um e dois quartos, o Alameda25 foi pensado com uma área de lazer que inclui itens alinhados às novas tendências de mercado e de comportamento das famílias, como espaço de coworking, área para recebimento de delivery e armazenamento de compras refrigeradas e uma horta comunitária

Karina Mazzini embarca nesta terça-feira (100, para São Paulo, onde participa de um dos maiores eventos de dermatologia do Brasil, o XVII AECD (Atualização e Especialização em Cirurgia Dermatológica, Tecnologias e Rejuvenescimento).

O advogado Alexandre Dalla Bernardina comemorou em Pedra Azul os 70 anos do pai, Tadeu Dalla Bernardina, ao lado da esposa, Rafaela, irmãos e filhos.

Depois do lançamento de sua nova coleção de joias chamada Preciosa, a designer Patrícia Teixeira já está na contagem regressiva para o casamento do seu filho Gabriel com Pâmela Chiabai, na Catedral de Vitória. O enlace acontece no dia 14 de maio e a noiva usará uma criação exclusiva para a data.

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) promove o 197º Café com Negócios (Caneg) nesta quarta, às 8 horas, no Steffen Centro de Eventos, Serra. As palestras desta vez serão com o coordenador de inovação aberta do Programa iNO.VC da ArcelorMittal Tubarão, Jardel Ferreira; o executivo da Timenow Engenharia, Francisco Carvalho; e Ivana Có R. Netto, da Fortes Engenharia. O tema em pauta será “Cultura de Inovação nas Empresas: Transformando seus Negócios com Conexões e Criatividade”. Giuliano de Castro, presidente da Ases, afirma que evento será uma oportunidade para entender ainda mais o setor de inovação e como utilizar nas empresas.

Nesta terça-feira (10), os oncologistas da Rede Meridional, Fernando Zamprogno e Luiz Alberto Sobral, farão uma live com o tema “Câncer de ovário: O que você precisa saber.”. O bate-papo, em homenagem ao Dia Mundial do Câncer de Ovário, será transmitido ao vivo, às 19h30, no Instagram da @oncologiameridional.

Gerusa Santana e Duclen da Rocha convidam para a inauguração da loja Tupperware do Brasil em Vitória. Será no dia 13 de maio, na Avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

Nesta quarta-feira (11), Robson Arruda, da Natuzzi, promove um happy hour com os lojistas parceiros, às 19h, no hotel Sheraton Vitória, para premiação dos profissionais vencedores do bimestre do Prêmio Vix Design.