Débora Veronez comemora aniversário com jantar em Vitória

Querida de RR, Débora Veronez comemorou aniversário nesta sexta-feira (06), com jantar para amigos e familiares, no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. Ao lado do marido Patrick Ribeiro, a aniversariante esbanjou beleza e alegria. No menu, bacalhau e mariscada, acompanhados de champanhe e vinhos branco e tinto. O DJ Badu animou a noite tocando hits dos anos 80 e colocou todo mundo para dançar. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Bruno Menezes.
Aniversário de Débora Veronez
PRÊMIO
NOVA TECNOLOGIA
Chegou na clínica da dermatologista Karina Mazzini uma nova tecnologia antirrugas que complementa os resultados da toxina botulínica, o boto, "O argireline é ideal para tratar rugas e linhas de expressão, especialmente aquelas que aparecem ao redor dos olhos, lábios e testa. Também é uma ótima indicação para a área do colo e pescoço", explica a dermatologista.
CAFÉ DA MANHÃ
VIVER EM VITÓRIA
Vitória foi reconhecida no ano de 2020 como metrópole pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo seu elevado contingente populacional, que supera os quatro milhões de habitantes e ainda está entre as cinco cidades com melhores índices de desenvolvimento (IDHM). A Praia do Canto é um dos bairros nobres da capital e muito requisitado.
Diversas construtoras investem na região e lançam imóveis de alto padrão e com várias funcionalidades e um deles é o Ventanas Praia do Canto, projeto da Abaurre Construtora e Nazca. “Os apartamentos são amplos com três quartos de 110 metros quadrados e uma janela panorâmica, dotada de brises móveis, que irá possibilitar os moradores a desfrutar da beleza de um cenário urbano único, além da varanda gourmet”, explicou o diretor da Nazca, Breno Peixoto.
INAUGURAÇÃO
RR NEWS
O empresário Leonardo Freitas abre mais um restaurante, o Tomatto Trattoria, na Praia do Canto. A nova casa terá menu italiano com a assinatura dos chefs Hugo Grassi e Fabrício Bassini.
A arquiteta Angela Gomes assina o projeto do novo Observatório da Indústria, no prédio da Findes.
A Soma Urbanismo está em festa! Este ano, a empresa foi a vencedora do Troféu iNo.VC, promovido pela ArcelorMittal, na categoria “Empresas em Inovação Aberta - ES (Externo à Grande Vitória)”. Em 2021, a loteadora já havia sido indicada e, desta vez, levou o primeiro lugar na premiação. Para Flavio Aguilar, diretor de Inovação da Soma, o resultado demonstra que a empresa tem tomado decisões assertivas no mercado. “A Soma tem procurado se consolidar como agente transformadora do ecossistema de inovação do ES, então, receber um prêmio desse porte é a materialização de que estamos no caminho certo”, destacou.
Na última semana, Ana Luiza e Getulio Azevedo, acompanhados por Reinaldo Santana, estiveram na Expo Óptica Brasil, em São Paulo. O time das Óticas Paris foi conferir o que há de mais moderno e atual no setor óptico, desde equipamentos à armações. O trio traz na bagagem muitas novidades que, em breve, estarão nas lojas Paris. “Esta feira é uma oportunidade para nos aprofundarmos nas tendências do mercado e trazê-las para nossa rede. Voltamos cheios de novidades que ainda são surpresa”, explica Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.