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Renata Rasseli

Débora Veronez comemora aniversário com jantar em Vitória

Ao lado do marido Patrick Ribeiro, a aniversariante recebeu a família e amigos nesta sexta-feira (06), no restaurante Lareira Portuguesa

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 02:15

Públicado em 

09 mai 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Patríck Ribeiro e Débora Veronez
Patríck Ribeiro e Débora Veronez: em noite de festa em Vitória Crédito: Bruno Menezes
Querida de RR, Débora Veronez comemorou aniversário nesta sexta-feira (06), com jantar para amigos e familiares, no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. Ao lado do marido Patrick Ribeiro, a aniversariante esbanjou beleza e alegria. No menu, bacalhau e mariscada, acompanhados de champanhe e vinhos branco e tinto. O DJ Badu animou a noite tocando hits dos anos 80 e colocou todo mundo para dançar. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Bruno Menezes. 
Eliane Bianchi e Fátima Canal
Eliane Bianchi e Fátima Canal Crédito: Bruno Menezes
Gregório e Olímpia Repsold
Gregório e Olímpia Repsold Crédito: Bruno Menezes
Roberta Camatta, Debora Veronez e Ana Paula Rody
Roberta Camatta, Debora Veronez e Ana Paula Rody Crédito: Bruno Menezes

Aniversário de Débora Veronez

PRÊMIO

Mikaella Campos, Elaine Silva e Joyce Meriguetti
Mikaella Campos, Elaine Silva e Joyce Meriguetti: A Gazeta é campeã no Prêmio Mulher da ArcelorMittal  Crédito: Divulgação

NOVA TECNOLOGIA

Chegou na clínica da dermatologista Karina Mazzini uma nova tecnologia antirrugas que complementa os resultados da toxina botulínica, o boto,  "O argireline é ideal para tratar rugas e linhas de expressão, especialmente aquelas que aparecem ao redor dos olhos, lábios e testa. Também é uma ótima indicação para a área do colo e pescoço", explica a dermatologista. 

CAFÉ DA MANHÃ

s mães e empresárias Célia Nolasco e Edelta Rezende. Sabor da Terra e Monte Líbano juntos.
As mães e empresárias Célia Nolasco (Sabor da Terra) e Edelta Rezende (Monte Líbano): celebrando o Dia das Mães! Crédito: Carol Veiga

VIVER EM VITÓRIA

Vitória foi reconhecida no ano de 2020 como metrópole pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo seu elevado contingente populacional, que supera os quatro milhões de habitantes e ainda está entre as cinco cidades com melhores índices de desenvolvimento (IDHM). A Praia do Canto é um dos bairros nobres da capital e muito requisitado.
Diversas construtoras investem na região e lançam imóveis de alto padrão e com várias funcionalidades e um deles é o Ventanas Praia do Canto, projeto da Abaurre Construtora e Nazca. “Os apartamentos são amplos com três quartos de 110 metros quadrados e uma janela panorâmica, dotada de brises móveis, que irá possibilitar os moradores a desfrutar da beleza de um cenário urbano único, além da varanda gourmet”, explicou o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

INAUGURAÇÃO

RR NEWS

O empresário Leonardo Freitas abre mais um restaurante, o Tomatto Trattoria, na Praia do Canto. A nova casa terá menu italiano com a assinatura dos chefs Hugo Grassi e Fabrício Bassini.
A arquiteta Angela Gomes assina o projeto do novo Observatório da Indústria, no prédio da Findes. 
A Soma Urbanismo está em festa! Este ano, a empresa foi a vencedora do Troféu iNo.VC, promovido pela ArcelorMittal, na categoria “Empresas em Inovação Aberta - ES (Externo à Grande Vitória)”. Em 2021, a loteadora já havia sido indicada e, desta vez, levou o primeiro lugar na premiação. Para Flavio Aguilar, diretor de Inovação da Soma, o resultado demonstra que a empresa tem tomado decisões assertivas no mercado. “A Soma tem procurado se consolidar como agente transformadora do ecossistema de inovação do ES, então, receber um prêmio desse porte é a materialização de que estamos no caminho certo”, destacou.
Getulio Azevedo, fundador das Óticas Paris e Reinaldo Santana, gerente de produtos da rede estiveram na Expo Óptica Brasil, em São Paulo --
Getulio Azevedo, fundador das Óticas Paris e Reinaldo Santana, gerente de produtos da rede estiveram na Expo Óptica Brasil, em São Paulo Crédito: Divulgação
Na última semana, Ana Luiza e Getulio Azevedo, acompanhados por Reinaldo Santana, estiveram na Expo Óptica Brasil, em São Paulo. O time das Óticas Paris foi conferir o que há de mais moderno e atual no setor óptico, desde equipamentos à armações. O trio traz na bagagem muitas novidades que, em breve, estarão nas lojas Paris. “Esta feira é uma oportunidade para nos aprofundarmos nas tendências do mercado e trazê-las para nossa rede. Voltamos cheios de novidades que ainda são surpresa”, explica Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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