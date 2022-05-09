Débora Veronez comemora aniversário com jantar em Vitória

Patríck Ribeiro e Débora Veronez: em noite de festa em Vitória Crédito: Bruno Menezes

Querida de RR, Débora Veronez comemorou aniversário nesta sexta-feira (06), com jantar para amigos e familiares, no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. Ao lado do marido Patrick Ribeiro, a aniversariante esbanjou beleza e alegria. No menu, bacalhau e mariscada, acompanhados de champanhe e vinhos branco e tinto. O DJ Badu animou a noite tocando hits dos anos 80 e colocou todo mundo para dançar. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Bruno Menezes.

Eliane Bianchi e Fátima Canal Crédito: Bruno Menezes

Gregório e Olímpia Repsold Crédito: Bruno Menezes

Roberta Camatta, Debora Veronez e Ana Paula Rody Crédito: Bruno Menezes

Aniversário de Débora Veronez

PRÊMIO

Mikaella Campos, Elaine Silva e Joyce Meriguetti: A Gazeta é campeã no Prêmio Mulher da ArcelorMittal Crédito: Divulgação

NOVA TECNOLOGIA

Chegou na clínica da dermatologista Karina Mazzini uma nova tecnologia antirrugas que complementa os resultados da toxina botulínica, o boto, "O argireline é ideal para tratar rugas e linhas de expressão, especialmente aquelas que aparecem ao redor dos olhos, lábios e testa. Também é uma ótima indicação para a área do colo e pescoço", explica a dermatologista.

CAFÉ DA MANHÃ

As mães e empresárias Célia Nolasco (Sabor da Terra) e Edelta Rezende (Monte Líbano): celebrando o Dia das Mães! Crédito: Carol Veiga

VIVER EM VITÓRIA

Vitória foi reconhecida no ano de 2020 como metrópole pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo seu elevado contingente populacional, que supera os quatro milhões de habitantes e ainda está entre as cinco cidades com melhores índices de desenvolvimento (IDHM). A Praia do Canto é um dos bairros nobres da capital e muito requisitado.

Diversas construtoras investem na região e lançam imóveis de alto padrão e com várias funcionalidades e um deles é o Ventanas Praia do Canto, projeto da Abaurre Construtora e Nazca. “Os apartamentos são amplos com três quartos de 110 metros quadrados e uma janela panorâmica, dotada de brises móveis, que irá possibilitar os moradores a desfrutar da beleza de um cenário urbano único, além da varanda gourmet”, explicou o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

INAUGURAÇÃO

RR NEWS

O empresário Leonardo Freitas abre mais um restaurante, o Tomatto Trattoria, na Praia do Canto. A nova casa terá menu italiano com a assinatura dos chefs Hugo Grassi e Fabrício Bassini.

A arquiteta Angela Gomes assina o projeto do novo Observatório da Indústria, no prédio da Findes.

A Soma Urbanismo está em festa! Este ano, a empresa foi a vencedora do Troféu iNo.VC, promovido pela ArcelorMittal, na categoria “Empresas em Inovação Aberta - ES (Externo à Grande Vitória)”. Em 2021, a loteadora já havia sido indicada e, desta vez, levou o primeiro lugar na premiação. Para Flavio Aguilar, diretor de Inovação da Soma, o resultado demonstra que a empresa tem tomado decisões assertivas no mercado. “A Soma tem procurado se consolidar como agente transformadora do ecossistema de inovação do ES, então, receber um prêmio desse porte é a materialização de que estamos no caminho certo”, destacou.

Getulio Azevedo, fundador das Óticas Paris e Reinaldo Santana, gerente de produtos da rede estiveram na Expo Óptica Brasil, em São Paulo Crédito: Divulgação