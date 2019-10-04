Show de bossa nova no lançamento do novo livro de Cariê Lindenberg

Foi, literalmente, um show o lançamento do novo livro de Cariê Lindenberg, "Vou te Contar", na última quinta-feira, dia 3, no Cerimonial Prime Hall, em Jardim da Penha. Empresários, políticos e artistas prestigiaram o happening. Desta vez, Cariê escolheu não autografar os livros e preferiu curtir o show. Os livros foram entregues com um autógrafo do autor. Visivelmente feliz, ele e os convidados aplaudiram a orquestra, sob a batuta do maestro Pedro de Alcântara, que teve a participação de Roberto Menescal e Ugo Marotta, do pianista Gilson Peranzzetta e da cantora Cláudia Telles, filha do grandes compositores Sylvinha Telles e Candinho. Os grandes sucessos da bossa nova ganharam ainda o brilho das vozes das nossas cantoras Eliane Gonzaga, Andrea Ramos e Márcia Chagas.