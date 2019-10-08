Serginho Groisman vem aí

O mercado de trabalho vem se transformando a cada dia diante da revolução 4.0 que além de fascinar, também assusta quem está escolhendo a futura profissão. O novo mercado de trabalho exige que os profissionais tenham habilidade de se reinventar e de atuar em diversos ambientes para acompanhar esse movimento.
A escolha de uma profissão é algo que gera muitas dúvidas e incertezas ao longo da vida escolar, principalmente nos alunos do ensino médio. Não é fácil a decisão por qual carreira seguir, por isso buscar o máximo de informações sobre o exercício da função, os cursos, e o mercado de trabalho. Esse conhecimento é fundamental para o descobrimento da vocação e do bom desempenho profissional. E nessa busca de viver bem e melhor, temos os nossos futuros profissionais, os jovens brasileiros, que, na maioria das vezes, acabam tendo muitas dúvidas na hora de escolher qual carreira seguir, qual a melhor opção para que possam realmente fazer diferença na vida e no crescimento das pessoas.
Para isso a Rede Gazeta realizará o evento “Arena Profissões 2019", que visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre diversas carreiras de diferentes áreas. Para isso, ela traz a Vitória, no dia 17 de outubro o apresentador Serginho Groisman para bater um papo com alguns profissionais de diferentes áreas que já estão atentos ao novo mercado de trabalho. Serginho também interage com a plateia e, com ajuda dos convidados, tenta sanar as dúvidas sobre carreiras.
Serginho Groisman é jornalista e apresentador do Altas Horas da TV Globo e é considerado um dos mais populares apresentadores e formadores de opinião da televisão brasileira. Em suas palestras, o entusiasmo pela vida contagia o público que se surpreende com as experiências e opiniões. Ele tem uma interlocução direta e fácil com os jovens, que sempre foram seu público fiel e a quem ele sempre se preocupou em trazer os temas relevantes e que fazem parte do cotidiano.
Participantes no Bate-papo do Arena Profissões 2019
GISÉLIA FREITAS - Diretora Executiva | Efetive – Pessoas e Processos
DÁRCIO STEHLING - Fundador do PicPay
JOSÉ ALEXANDRE - Gerente de Gente e Gestão da Suzano
FERNANDO MARCARINI - Fisioterapeuta especialista em reabilitação neurológica.
Arena Profissões
- Dia: 17/10: Quinta-feira
- Hora: 9h às 12h
- Local: Vitória Grand Hall
- Inscrições: www.leia.ag/arenaprofissoes
