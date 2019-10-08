Renata Rasseli
Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Serginho Groisman vem aí

O apresentador do Altas Horas comanda o Arena Profissões 2019, um bate-papo sobre carreiras com destaque para o impacto da revolução 4.0, no próximo dia 17, em Vitória

Vitória
Publicado em 08/10/2019 às 17h45
Atualizado em 08/10/2019 às 17h45
Serginho Groisman. Crédito: divulgação
Serginho Groisman. Crédito: divulgação

O mercado de trabalho vem se transformando a cada dia diante da revolução 4.0 que além de fascinar, também assusta quem está escolhendo a futura profissão. O novo mercado de trabalho exige que os profissionais tenham habilidade de se reinventar e de atuar em diversos ambientes para acompanhar esse movimento.

A escolha de uma profissão é algo que gera muitas dúvidas e incertezas ao longo da vida escolar, principalmente nos alunos do ensino médio. Não é fácil a decisão por qual carreira seguir, por isso buscar o máximo de informações sobre o exercício da função, os cursos, e o mercado de trabalho. Esse conhecimento é fundamental para o descobrimento da vocação e do bom desempenho profissional. E nessa busca de viver bem e melhor, temos os nossos futuros profissionais, os jovens brasileiros, que, na maioria das vezes, acabam tendo muitas dúvidas na hora de escolher qual carreira seguir, qual a melhor opção para que possam realmente fazer diferença na vida e no crescimento das pessoas.

Para isso a Rede Gazeta realizará o evento “Arena Profissões 2019", que visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre diversas carreiras de diferentes áreas. Para isso, ela traz a Vitória, no dia 17 de outubro o apresentador Serginho Groisman para bater um papo com alguns profissionais de diferentes áreas que já estão atentos ao novo mercado de trabalho. Serginho também interage com a plateia e, com ajuda dos convidados, tenta sanar as dúvidas sobre carreiras.

Serginho Groisman é jornalista e apresentador do Altas Horas da TV Globo e é considerado um dos mais populares apresentadores e formadores de opinião da televisão brasileira. Em suas palestras, o entusiasmo pela vida contagia o público que se surpreende com as experiências e opiniões. Ele tem uma interlocução direta e fácil com os jovens, que sempre foram seu público fiel e a quem ele sempre se preocupou em trazer os temas relevantes e que fazem parte do cotidiano.

Participantes no Bate-papo do Arena Profissões 2019

GISÉLIA FREITAS -  Diretora Executiva | Efetive – Pessoas e Processos

DÁRCIO STEHLING  -  Fundador do PicPay

JOSÉ ALEXANDRE - Gerente de Gente e Gestão da Suzano

FERNANDO MARCARINI -  Fisioterapeuta especialista em reabilitação neurológica.

Arena Profissões

  • Dia: 17/10: Quinta-feira
  • Hora: 9h às 12h
  • Local: Vitória Grand Hall
  • Inscrições: www.leia.ag/arenaprofissoes

A Gazeta integra o

Saiba mais
Famosos social

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.