Serginho Groisman vem aí

O mercado de trabalho vem se transformando a cada dia diante da revolução 4.0 que além de fascinar, também assusta quem está escolhendo a futura profissão. O novo mercado de trabalho exige que os profissionais tenham habilidade de se reinventar e de atuar em diversos ambientes para acompanhar esse movimento.



A escolha de uma profissão é algo que gera muitas dúvidas e incertezas ao longo da vida escolar, principalmente nos alunos do ensino médio. Não é fácil a decisão por qual carreira seguir, por isso buscar o máximo de informações sobre o exercício da função, os cursos, e o mercado de trabalho. Esse conhecimento é fundamental para o descobrimento da vocação e do bom desempenho profissional. E nessa busca de viver bem e melhor, temos os nossos futuros profissionais, os jovens brasileiros, que, na maioria das vezes, acabam tendo muitas dúvidas na hora de escolher qual carreira seguir, qual a melhor opção para que possam realmente fazer diferença na vida e no crescimento das pessoas.