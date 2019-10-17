Renata Rasseli
Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Rei do Entretenimento, José Victor Oliva vem a Vitória

O empresário vai anunciar seus novos projetos, incluindo o Réveillon Nº1, em Itacaré, que promete atrair capixabas

Vitória
Publicado em 17/10/2019 às 00h00
Empresário José Victor Oliva. Crédito: Divulgação
Empresário José Victor Oliva. Crédito: Divulgação

José Victor Oliva, presidente da Holding Clube, responsável pelo Camarote Nº 1, da Sapucaí,  estará em Vitória na próxima terça-feira, dia 22, para apresentar seus novos projetos, incluindo o Réveillon Nº1, em Itacaré, que promete atrair o público capixaba, e contar sua trajetória como o "Rei do Entretenimento". Ex-marido da jogadora de basquete Hortência Marcari, o empresário também foi  conhecido como “Rei da Noite” durante as décadas de 1980 e 1990 por comandar casas noturnas como o The Gallery, Banana Café, Moinho Santo Antônio e Resumo da Ópera.  O Gallery foi frequentada por celebridades como Pelé, Cazuza, Lula, Vera Fischer, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e nomes da elite paulistana. 

Parabéns pra você! A aniversariante Rachel Pires e a filha Maria Clara: celebrando a vida! . Crédito: Criar Comunicação
Parabéns pra você! A aniversariante Rachel Pires e a filha Maria Clara: celebrando a vida! . Crédito: Criar Comunicação

Zig.

No clima do Outubro Rosa, o oncologista Vinicius Lucas Campos é o convidado da Galeria 027, do Shopping Vila Velha, para a próxima edição do Let's Talk, nesta quinta, dia 17, a partir das 19h. Junto com ele, a cerimonialista Stella Miranda conta sua história de luta, superação e vitória. A iniciativa é uma parceria do Shopping com a Unimed Vitória.

Zag.

Ana Clark celebra idade nova hoje, em encontrinho only for women, nesta quinta-feira, dia 17, no Cosmô.

Decoração. Jair Bayer, a designer Camila Pasini, Clara Pais e Marcos Gullo:  em encontro de arquitetos e decoradores em Vitória. Crédito: 1004 Comunicação
Decoração. Jair Bayer, a designer Camila Pasini, Clara Pais e Marcos Gullo:  em encontro de arquitetos e decoradores em Vitória. Crédito: 1004 Comunicação

Zig.

Juliana Magalhães, Cristina Dockhorn, Luciane Ventura, Lucia Helena Carvalho, Renata Aguirre e Maria Amélia Grafanassi  partem  para Amsterdã para correrem a Meia Maratona, no domingo, dia 20. 

Zag.

Gracinha Nader está em Sampa cuidando da netinha. A filha Stephanie foi para Portugal acompanhar a irmã Belisa, que participa de do Congresso Internacional de Direitos Humanos, em Coimbra.

Confraria. Marianne Pernambuco, Paula Mazzei, Priscilla Muller, Taisa Nemer, Roberta Abaurre e Joseanne Pasolini: noite de vinhos com as amigas. . Crédito: Elani Passos
Confraria. Marianne Pernambuco, Paula Mazzei, Priscilla Muller, Taisa Nemer, Roberta Abaurre e Joseanne Pasolini: noite de vinhos com as amigas. . Crédito: Elani Passos

Zig. 

Helcias Castro convida para o show "Soul Bossa", neste sábado, dia 19, no 244/Club. A noite musical contará com as participações especiais de Claudia Feliz, Betty Feliz, Luiza Amália Sodré e Sylvia Lis. 

Zag.

Com nome inspirado na cidade Tennessee, berço da música country americana, os capixabas ganham um novo point de badalação, o Tennessee Pub, que abre as portas nesta quinta-feira, dia 17, em Jardim Camburi, pelas mãos dos empresários Pablo Martins e Pedro Baltazar.

Amigas. Juliana Alcuri e Juliana Tristão: noite de confraria na Ilha. . Crédito: Elani Passos
Amigas. Juliana Alcuri e Juliana Tristão: noite de confraria na Ilha. . Crédito: Elani Passos

OS IMIGRANTES DE SANTA TERESA

Santa Teresa, conhecida como a  Terra dos Colibris,  contará com apresentações, na terça-feira (22), voltadas à proteção da memória dos imigrantes, os responsáveis pela colonização local cuja história, sem dúvidas, traz elementos importantes e atrativos para o turístico do lugar. O município faz parte do circuito de seminários sobre turismo e economia criativa promovidos pelo Sebrae.

Jantar. Andreya Fraga e Simone Reisen: celebrando a amizade!. Crédito: Elani Passos
Jantar. Andreya Fraga e Simone Reisen: celebrando a amizade!. Crédito: Elani Passos

Zig. 

José Braz Neto comemora a conquista de prêmio de excelência nacional da General Motors concedido às revendas CVC Serra e Vitória. A entrega do título de "Concessionária A" será nesta quinta-feira, dia 17.

Zag.

Thais Hilal abre as portas da OÁ Galeria para a residência artística de Liliana Sanches. A artista permanecerá no espaço até o dia 28 de outubro e depois contará sua experiência em um bate-papo com o público.

Bate-papo. A médica Keila Motta e Di Fassarella: bate-papo sobre hormônios, cuidados com o corpo para o verão e prevenção do câncer de mama, na Praia do Canto. Crédito: Rf Comunicação
Bate-papo. A médica Keila Motta e Di Fassarella: bate-papo sobre hormônios, cuidados com o corpo para o verão e prevenção do câncer de mama, na Praia do Canto. Crédito: Rf Comunicação

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.