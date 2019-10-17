Rei do Entretenimento, José Victor Oliva vem a Vitória

Empresário José Victor Oliva. Crédito: Divulgação

José Victor Oliva, presidente da Holding Clube, responsável pelo Camarote Nº 1, da Sapucaí, estará em Vitória na próxima terça-feira, dia 22, para apresentar seus novos projetos, incluindo o Réveillon Nº1, em Itacaré, que promete atrair o público capixaba, e contar sua trajetória como o "Rei do Entretenimento". Ex-marido da jogadora de basquete Hortência Marcari, o empresário também foi conhecido como “Rei da Noite” durante as décadas de 1980 e 1990 por comandar casas noturnas como o The Gallery, Banana Café, Moinho Santo Antônio e Resumo da Ópera. O Gallery foi frequentada por celebridades como Pelé, Cazuza, Lula, Vera Fischer, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e nomes da elite paulistana.

Parabéns pra você! A aniversariante Rachel Pires e a filha Maria Clara: celebrando a vida! . Crédito: Criar Comunicação

No clima do Outubro Rosa, o oncologista Vinicius Lucas Campos é o convidado da Galeria 027, do Shopping Vila Velha, para a próxima edição do Let's Talk, nesta quinta, dia 17, a partir das 19h. Junto com ele, a cerimonialista Stella Miranda conta sua história de luta, superação e vitória. A iniciativa é uma parceria do Shopping com a Unimed Vitória.

Ana Clark celebra idade nova hoje, em encontrinho only for women, nesta quinta-feira, dia 17, no Cosmô.

Decoração. Jair Bayer, a designer Camila Pasini, Clara Pais e Marcos Gullo: em encontro de arquitetos e decoradores em Vitória. Crédito: 1004 Comunicação

Juliana Magalhães, Cristina Dockhorn, Luciane Ventura, Lucia Helena Carvalho, Renata Aguirre e Maria Amélia Grafanassi partem para Amsterdã para correrem a Meia Maratona, no domingo, dia 20.

Gracinha Nader está em Sampa cuidando da netinha. A filha Stephanie foi para Portugal acompanhar a irmã Belisa, que participa de do Congresso Internacional de Direitos Humanos, em Coimbra.

Confraria. Marianne Pernambuco, Paula Mazzei, Priscilla Muller, Taisa Nemer, Roberta Abaurre e Joseanne Pasolini: noite de vinhos com as amigas. . Crédito: Elani Passos

Helcias Castro convida para o show "Soul Bossa", neste sábado, dia 19, no 244/Club. A noite musical contará com as participações especiais de Claudia Feliz, Betty Feliz, Luiza Amália Sodré e Sylvia Lis.

Com nome inspirado na cidade Tennessee, berço da música country americana, os capixabas ganham um novo point de badalação, o Tennessee Pub, que abre as portas nesta quinta-feira, dia 17, em Jardim Camburi, pelas mãos dos empresários Pablo Martins e Pedro Baltazar.

Amigas. Juliana Alcuri e Juliana Tristão: noite de confraria na Ilha. . Crédito: Elani Passos

OS IMIGRANTES DE SANTA TERESA

Santa Teresa, conhecida como a Terra dos Colibris, contará com apresentações, na terça-feira (22), voltadas à proteção da memória dos imigrantes, os responsáveis pela colonização local cuja história, sem dúvidas, traz elementos importantes e atrativos para o turístico do lugar. O município faz parte do circuito de seminários sobre turismo e economia criativa promovidos pelo Sebrae.

Jantar. Andreya Fraga e Simone Reisen: celebrando a amizade!. Crédito: Elani Passos

José Braz Neto comemora a conquista de prêmio de excelência nacional da General Motors concedido às revendas CVC Serra e Vitória. A entrega do título de "Concessionária A" será nesta quinta-feira, dia 17.

Thais Hilal abre as portas da OÁ Galeria para a residência artística de Liliana Sanches. A artista permanecerá no espaço até o dia 28 de outubro e depois contará sua experiência em um bate-papo com o público.

Bate-papo. A médica Keila Motta e Di Fassarella: bate-papo sobre hormônios, cuidados com o corpo para o verão e prevenção do câncer de mama, na Praia do Canto. Crédito: Rf Comunicação

