Rede Gazeta prepara festão em Pedra Azul para lideranças do ES

A cantora Leila Pinheiro é atração no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta. Crédito: divulgação

O happy hour do primeiro dia do 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta promete ser animado aos embalos de muito rock nacional e internacional em Pedra Azul, Domingos Martins. Isso porque o cantor e compositor capixaba Claudio Bocca é a atração confirmada da noite desta sexta-feira (25). Já na tarde do sábado (26),os convidados vão curtir os maiores sucessos da música popular brasileira na voz marcante da cantora Leila Pinheiro. As atrações musicais fazem parte da programação do evento exclusivo para os principais empresários e políticos capixabas. O objetivo da iniciativa é promover um fim de semana de debate sobre os desafios e oportunidades da economia para desenvolvimento do Espírito Santo.

Os prefeitos Audifax Barcelos (Serra), Juninho (Cariacica) e Max Filho (Vila Velha) são presenças confirmados no encontro. A senadora Rose de Freitas e o deputado federal Felipe Rigoni também participarão do evento.

Isabella e Helena Castro, Olívia, Renata e Lavinia Romano: encontro fashion na Praia do Canto. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Vivian Coser, arquiteta e curadora da Vitoria Stone Fair, recebe convidados para almoço especial, no restaurante Parigi, em São Paulo, no próximo dia 29. Na ocasião, a profissional dá início as apresentações da feira, considerada referência para o setor de rochas ornamentais na América Latina e no mundo, que acontece em fevereiro de 2020, no Espírito Santo.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, é presença confirmada no 1º Encontro das Lideranças do Agro com a Política Capixaba, que acontece nesta quinta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória, a partir das 14h. O evento é uma realização da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES) e reunirá lideranças rurais e autoridades políticas. Serão abordados no evento os gargalos que impedem o desenvolvimento do setor produtivo.

Eduardo Portugal, Adriana Jucá, Renato Cohen, Albina Pompermayer e Joana Pinheiro: encontro fashion em Manguinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Letícia Salgado e Lorena Cota convidam para a comemoração de 1 ano do restaurante Casa Graviola, dia 29, na Praia do Canto.

A empresária Jackeline Guasti da Experimento Intercâmbio recebe nesta quarta-feira, dia 23, os jovens interessados em fazer o programa de High School. Para falar mais sobre o assunto, ela terá como convidadas as diretoras Carlee Pedersen e Sherlley Mahen, de Nova Scotia, no Canadá. O evento começa às 18h30, na sede da empresa, no Centro da Praia.

CLAUDIA SCARTON RECEBE COLEÇÃO BY TÂNIA BULHÕES

Claudia Scarton recebeu ontem (22) um seleto grupo para a inauguração do espaço Tânia Bulhões, com almoço assinado pela chef Cláudia Moulin. Confira as fotos:

Claudia Scarton e Dô Salies: em almoço na Praia do Canto. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Os cliques do almoço fashion de Claudia Scarton





Renata Gouvea, Luciete Ceolin, Karla Leal e Fernanda Serrão . Mônica Zorzanelli





Carmen Dolores Souto, Bia Menezes, Marcela Lopes e Camila Fiorot . Mônica Zorzanelli





Alê Nunes e Simoni Balarini . Mônica Zorzanelli





Maria Victoria Campos, Carlota Gottardi e Beth Dalcolmo . Mônica Zorzanelli





Luciana Almeida e Fernanda Coser . Mônica Zorzanelli





Claudia Scarton e Dô Sali . Mônica Zorzanelli

A arquiteta Cyane Zoboli assina a reforma da área externa e gourmet da casa de praia da empresária Márcia Santos, situada em Iriri, sul do Estado. Cyane investiu na ampliação do espaço e integração com o ambiente, que conta com uma vista privilegiada da praia.

A médica pneumologista Jéssica Polese embarca este final de semana para Belo Horizonte, onde participa do Encontro de Residentes de Pneumologia da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Regina Bossanel e Daniele Turby: Daniel vem aí! . Crédito: Mônica Zorzanelli

Zilma e Larissa Bauer vão expor itens da sua marca de cosméticos no evento Anuário da Noiva Espírito Santo, nesta quarta e quinta, dias 23 e 24, no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória.

Carla Buaiz embarca hoje (dia 23) para Curitiba. Ela vai acertar os detalhes finais do seu novo espaço na cidade, que vai funcionar ao estilo store in store, dentro da famosa loja Amare, da empresária Mônica Malucelli.

As arquitetas Jacque Barros, Ana Forattini, Manu Lobato e Luíza Schwan assinam a Galeria de Artesanato, espaço de 60 metros quadrados, que o Sebrae inaugurou nesta edição da CasaCor. Estão expostas peças com valor cultural e iconográfico de 35 pequenos negócios capixabas e duas associações.

O empresário Renan Carneiro tira uns dias de folga e, nesta quinta-feira, dia 24, segue ao lado da família para Gramado, no Sul do país.

Para celebrar mais um ano de profissão, a arquiteta Letícia Finamore vai oferecer um show para convidados em seu ambiente Studio 20, na Casa Cor ES, na noite desta quinta-feira, dia 24. O cantor Kevin Fiorani é uma das atrações confirmadas.

Nossa eduçadora Cândida Pereira e diretor internacional de Educação, Kien Luu: na 6ª Missão Educacional ao Canadá com visitas técnicas a várias Escolas e participação de seminários nas cidades de Toronto e Montreal. Crédito: divulgação

