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Renata Rasseli

Rede Gazeta premia as marcas mais lembradas de Colatina

A 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina será realizada nesta quarta (08), às 20h, com transmissão pelo site A Gazeta

Públicado em 

08 jul 2020 às 15:51
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Kit entregue aos vencedores do Gazeta Empresarial de Colatina
Kit entregue aos vencedores do Gazeta Empresarial de Colatina Crédito: Divulgação
Logo mais, às 20h, serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos consumidores do município do Noroeste capixaba. É a 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina. Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia. A transmissão será ao vivo pelo portal www.agazeta.com.br.
O evento contará com a palestra do fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o tema “As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força”. A apresentação dos resultados será feita pela gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso, e o evento será comandado pela Luanna Esteves, apresentadora e repórter do programa Em Movimento, da TV Gazeta.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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