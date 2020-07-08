Rede Gazeta premia as marcas mais lembradas de Colatina

Logo mais, às 20h, serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos consumidores do município do Noroeste capixaba. É a 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina. Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia. A transmissão será ao vivo pelo portal www.agazeta.com.br.
O evento contará com a palestra do fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o tema “As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força”. A apresentação dos resultados será feita pela gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso, e o evento será comandado pela Luanna Esteves, apresentadora e repórter do programa Em Movimento, da TV Gazeta.