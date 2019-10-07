Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Outubro Rosa: Meios-fios de ruas de Vitória são pintados de rosa

A ideia é chamar a atenção para a campanha de combate ao câncer

Vitória
Publicado em 07/10/2019 às 15h41
Atualizado em 07/10/2019 às 15h43
Meio-fio pintado de rosa. Crédito: Afecc
Meio-fio pintado de rosa. Crédito: Afecc

A partir desta segunda-feira (7/10)  o meio-fio de várias ruas e avenidas de Vitória estarão pintados de rosa em alusão ao movimento Outubro Rosa para indicar com a prevenção é o caminho.

A proposta é fazer do meio-fio, que está sempre ali, meio branquinho, esquecido, mas fazendo parte do dia a dia de todos, um sina de alerta. A função do meio-fio é ser uma linha guia que divide o que é calçada e o que é via. Então, surgiu a ideia: usar essa linha guia para sinalizar que a prevenção é o caminho para o sucesso no tratamento do câncer de mama.  Em parceria com a marca de Tintas Elit, que cedeu mais de 700 litros de tinta,  a MP Publicidade, empresa parceira há 10 anos da Afecc no desenvolvimento da campanha Outubro Rosa no Espírito Santo, sugeriu à prefeitura de Vitória a utilização da tinta rosa para pintar os meios-fios de alguns espaços públicos. 

