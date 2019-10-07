A proposta é fazer do meio-fio, que está sempre ali, meio branquinho, esquecido, mas fazendo parte do dia a dia de todos, um sina de alerta. A função do meio-fio é ser uma linha guia que divide o que é calçada e o que é via. Então, surgiu a ideia: usar essa linha guia para sinalizar que a prevenção é o caminho para o sucesso no tratamento do câncer de mama. Em parceria com a marca de Tintas Elit, que cedeu mais de 700 litros de tinta, a MP Publicidade, empresa parceira há 10 anos da Afecc no desenvolvimento da campanha Outubro Rosa no Espírito Santo, sugeriu à prefeitura de Vitória a utilização da tinta rosa para pintar os meios-fios de alguns espaços públicos.