A partir desta segunda-feira (7/10) o meio-fio de várias ruas e avenidas de Vitória estarão pintados de rosa em alusão ao movimento Outubro Rosa para indicar com a prevenção é o caminho.
A proposta é fazer do meio-fio, que está sempre ali, meio branquinho, esquecido, mas fazendo parte do dia a dia de todos, um sina de alerta. A função do meio-fio é ser uma linha guia que divide o que é calçada e o que é via. Então, surgiu a ideia: usar essa linha guia para sinalizar que a prevenção é o caminho para o sucesso no tratamento do câncer de mama. Em parceria com a marca de Tintas Elit, que cedeu mais de 700 litros de tinta, a MP Publicidade, empresa parceira há 10 anos da Afecc no desenvolvimento da campanha Outubro Rosa no Espírito Santo, sugeriu à prefeitura de Vitória a utilização da tinta rosa para pintar os meios-fios de alguns espaços públicos.
