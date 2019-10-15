Na SPFW, modelo capixaba se prepara para a Fashion Week de Milão

O modelo capixaba Gui Paganini desfilou para Ellus, no SPFW. . Crédito: Divulgação

O modelo capixaba Gui Paganini brilhou na 48ª São Paulo Fashion Week, no desfile da Ellus, no último domingo (13), e já confirmou presença na Fashion Week de Milão em 2020. Nosso modelo dividiu a passarela com o cantor Lucas Lucco na semana de moda mais importante do país, que segue até sexta-feira, dia 18.

ANIVERSÁRIO

Libriana querida de RR, a empresária Ana Paula Nascif celebrou seus 50 anos com sunset party, no último sábado, dia 12, no Ilha Shows. A pista ferveu ao som de Saulo Simonassi e Larissa Tantan. Confira a galeria de fotos da festa:

Parabéns pra você! A aniversariante Ana Paula Nascif em sua sunset party. . Crédito: Umbelino

Aniversário de 50 anos de Ana Paula Nascif





PRESENÇAS VIPS NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DA REDE GAZETA

Nelson Saldanha, Fernando Ronchi, Gustavo Peixoto, Jesse Tabachi, Luiz Carlos Paier, Cleto Venturim, Junior Carone, Carlos Aguiar, Benjamin Baptista Filho, Paulo Henrique Wanick, Carlos André Santos de Oliveira, Pedro Scarpi Melhorim, Sandro Carlesso, Américo Buaiz Filho, Claudio Sipolatti, José Luis Galveas Loureiro, Maely Coelho e Léo de Castro são presenças confirmadas no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, de 25 a 27 deste mês, em Pedra Azul. O meeting reúne as maiores lideranças empresariais e políticas capixabas para discutir oportunidades e desafios para o Estado.

RR NO LIDERANÇAS

Tudo o que for rolar durante o evento será, também, publicado pela coluna via Instagram (@zigzag_ag) e A GAZETA (agazeta.com.br) em tempo real. Os detalhes dos bastidores do evento, os painéis, debates e (muito!) networking, estão garantidos na nossa cobertura.

DIA DAS CRIANÇAS COM ARTE

Sandra Matias e Lara Brotas receberam famílias para conhecer o projeto arteCRIA e celebrar o Dia das Crianças, no último sábado, dia 12, em sua galeria, na Mata da Praia. Durante o encontros, crianças e adultos visitaram a exposição "Confluências em verde", da dinamarquesa Mai-Britt Wolthers. O projeto teve como objetivo provocar olhares e indagações, acessando universos das cores e das formas para estimular percepções multidisciplinares das crianças em seu contato com o mundo. Confira a galeria de fotos:

Dia das Crianças com arte 1: Sandra Matias e Lara Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Dia das Crianças com arte 2: Maria Laura Secchin, Ana Tereza Pimentel, Antônia Secchin, Juliana Vervloet e Joaquim Pimentel. Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Jaqueline Devens ministra workshop de decoração de mesa posta no próximo dia 8 de novembro, em sua casa de praia, em Manguinhos.

Zag.

Novo hit das festas de aniversário e casamentos do Estado: as sakuras assinadas pela pâtisserie Flavia Gama. "Sakuras são lembranças saborosas e com significado: vida nova, novo ciclo, renascimento", explica a chef.

Zig.

Lélio Cimini convida para a edição de Outubro do Grande Leilão Empório das Artes, no próximo dia 22, no Cerimonial Lago de Garda, em Jardim Camburi. O marchand destaca que a renda arrecadada com a venda de cerca de seis lotes de quadros será revertida para a Acacci.

Zag.

Joana Pinheiro recebe em seu estúdio, em Manguinhos, na manhã da próxima segunda-feira, dia 21, para o lançamento da coleção outono 2020 da marca carioca Mercatto. Na ocasião, a professora pós-graduada em moda Juliana Fernandes comanda o bate-papo “Branding em Multimarcas” e logo depois acontece um desfile com as novidades da grife.

Zig.

Barbara Verzola, Pablo Pavón e Marly Farah recebem o chef Benny Novak, do ICI Bistrô, de São Paulo, no próximo dia 30, no Soeta.

Mês das Crianças: Rodrigo, Artur, Fernanda e Sofia Souto,. Crédito: Mônica Zorzanelli

Zag.

A advogada Luciana Mattar Vilela Nemer vai conduzir a palestra “Comércio exterior: as relações jurídicas e as tarifas portuárias”, no dia 29, no auditório da Alfândega. O evento é gratuito e voltado para empresários e profissionais com atividades ligadas ao comércio exterior de todos segmentos. O encontro é uma promoção do Centrorochas e Sindirochas, com apoio da Findes, CCCV, Sindaees, Sindiex e Apra. As vagas são limitadas, inscrições gratuitas no site do Centrorochas.

Zig.

Em fase final para o lançamento de sua Coleção Verão, o designer de joias Dorion Soares viaja na próxima terça-feira (22) para Miami e Nova Iorque. O retorno está previsto para a segunda quinzena de novembro para lançamento da nova coleção.

Zag.

Os sentimentos da coluna à família do empresário Flávio Andrade, que faleceu ontem, vítima de câncer. Um abraço especial à viúva Cristina Maioli e à irmã Andrea Andrade.

Mês das Crianças: Isabora, Flávia Dalla Bernardina e Enrico. Crédito: Mônica Zorzanelli

VITÓRIA SEDIARÁ EVENTO DE TI PÚBLICA EM 2020

O Espírito Santo vai sediar o maior evento da TI pública da América Latina em 2020. O 48º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública (Secop) será realizado na capital capixaba de 23 a 25 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória. O evento será realizado pela Abep (entidade que reúne órgãos estaduais de TI) e pelo Prodest. A estimativa é que o Secop reúna 800 participantes de todo o País. “Essa iniciativa pode contribuir bastante para expandir as ações de tecnologia da informação no setor público capixaba. Outro ponto positivo é ser mais uma alternativa para o turismo de negócios e de lazer”, destacou o presidente do Prodest e vice-presidente de gestão da Abep, Tasso Lugon.

