Museu Vale recebe grandes pensadores de arte e educação

Encontros da Arte Contemporânea no Museu Vale. Crédito: Museu Vale

O diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa, recebe um time de peso para a nova edição dos Encontros com a Arte Contemporânea na próxima semana. Durante três dias, 15, 16 e 17 de outubro, o público poderá interagir com os professores e escritores Marco Lucchesi e Luiz Antônio Simas, os artistas José Rufino e Antonio Nóbrega e com os educadores Janaina Melo e Charles Watson.



Em pauta, pensar como a relação entre arte, educação e cultura é fundamental para promover o que nos é mais essencial: a liberdade de descobrir o sentido das coisas por meio da compreensão de si mesmo. As inscrições estão abertas.

Queridos de RR. Edinho e Ivana Ruy: em almoço na Pedra Azul. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Reginaldo Leme vem aí

Reginaldo Leme, experiente jornalista de automobilismo do Brasil, desembarca em Vitória para a Feira Autotech 2019 nesta sexta-feira (11), na Praça do Papa. Ele contará um pouco da carreira na Globo e SporTV e experiência em coberturas de Fórmula 1 desde 1972 para o público.

Queridas de RR. Margareth Zamprogno e Teresa Bedran: nas montanhas capixabas. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Rita Cadillac Ex-chacrete, ao anunciar que vai lançar biografia "Minha vida é uma bomba atômica."

A beleza do ES

A exposição “A Beleza do Espírito Santo” reúne de artistas de Santa Teresa até o dia 25, no Espaço Marien Calixte, na Assembleia Legislativa. Célio Perini, Gabriel Souza, Eliana Litke, Lucas Rasseli, Fábio Aver e Rodrigo Brito expõem trabalhos que exaltam recantos do município homenageado. O artista Rodrigo Brito, o único de Vitória no grupo, tem ligação estreita com a cidade de Santa Teresa, participando da cena cultural da cidade como produtor da festa anual Santa Jazz há cinco anos e como artista plástico na rua do lazer durante eventos da cidade. A iniciativa é do deputado Emílio Mameri (PSDB).

Aniversário. Letícia Malheiros, Ralphe Nolasco, a aniversariante Gertrudes Fardin, Ana Caiado e Silvana Borgo: celebrando 84 anos!. Crédito: Monica Zorzanelli

Zig.

Gabriela Iamonde e Pâmela Silva estão à frente da nova loja da Todeschini em Vitória, localizada em Santa Lúcia.

Zag.

O médico capixaba, Wesley Schunk ,famoso por incentivar a prática do jejum intermitente, que já realiza atendimentos aqui no Estado e em Belo Horizonte, também vai passar a atender em São Paulo, a partir deste mês.

Festa. Mariana Lisboa e Evandro Bastos : celebrando o amor, em Pedra Azul. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Estrelas do Flamengo em nova campanha

Diego Ribas, Everton Ribeiro e o goleiro Diego Alves serão protagonistas da nova campanha da Benevix, administradora capixaba que se tornou patrocinadora do clube carioca. A novidade é uma forma de celebrar a parceria entre a empresa e o time de maior torcida do Brasil, com a presença de algumas das maiores estrelas do futebol. O VT foi gravado no Rio de Janeiro e será lançado no intervalo do Fantástico, neste domingo. Em breve, também será lançada uma nova versão com os jogadores Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio.

Costanza Pascolato, Fashionista, em entrevista a Amaury Jr., sobre etiqueta e moda "Estiloso é se comportar com equilíbrio. "

Pedra Azul. José Luiz Kfuri e Roseane Lopes: festejando!. Crédito: Mônica Zorzanelli

Gestão da Unimed Vitória é destaque em premiação nacional

Prêmio: Karla Toríbio e Jesse Tabachi: sucesso em gestão. . Crédito: Assessoria Unimed

Entre as melhores do país: assim está a Unimed Vitória quando o assunto é a qualidade na gestão. O reconhecimento nacional veio com o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, entregue na noite da última terça-feira (8), em Brasília. A cooperativa foi premiada nas categorias “Rumo à Excelência – Prata” e “Destaque em Melhoria Contínua”. Na primeira categoria, o reconhecimento veio pela segunda vez consecutiva. A premiação é realizada pelo sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).

