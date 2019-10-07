Mariana Buaiz celebra aniversário na Pedra Azul

Aniversário. A aniversariante Mariana Buaiz, Américo Buaiz Filho, Américo Neto e Ana Maria: tarde parabéns pra você! . Crédito: Mônica Zorzaneli

Libriana querida de RR, Mariana Buaiz celebrou idade nova no último sábado, dia 5, com festa no seu Rancho Paraíso Azul, em Pedra Azul. Ao lado do marido, Mequinho e dos filhos Américo Neto e Ana Maria, a empresária recebeu 150 amigos e familiares para um almoço com menu assinado pela chef Claudia Moulin, bolo de Junior Vieira e cerimonial impecável de Stella Miranda. Rebeca Duarte assinou a decoração, que abusou de lavandas, no cenário com o Lagarto ao fundo. E a banda Alegrare ferveu a pista. Confira as fotos na galeria abaixo.

Aniversário de Mariana Buaiz





Maely é 10!

Jantar. Leonel Ximenes, o anfitrião Maely Coelho, Hélio Dórea, André Hees e Maurício Prates: brindando a amizade na Ilha do Frade. Crédito: Renata Rasseli

O empresário Maely Coelho prometeu e cumpriu: reuniu os amigos colunistas Leonel Ximenes, Hélio Dórea, Maurício Prates e Renata Rasseli, para um jantar em sua bela casa na Ilha do Frade, na última sexta-feira, dia 4. Regado a grandes vinhos e bons papos, o encontro reuniu ainda Regina Ximenes, Carmen Prates, Regina Dórea e André Hees. O menu, assinado pela anfitriã Penha Coelho, estava divino: polenta com molho de cogumelos, bacalhau à moda do Frade e carne de sol com farofa. De sobremesa, um musse de morangos e um pudim de leite, presente de Regina Ximenes para os convidados da noite.

Jantar 2. Regina Ximenes, Regina Dórea, Carmen Prates, Penha Coelho e esta colunista, Renata Rasseli: celebrando a amizade!. Crédito: André Hees

Gisela Trussardi Rudge Socialite, em bate-papo com Amaury Jr sobre feminismo, em dia de almoço em homenagem a Bia Doria, primeira-dama de São Paulo "Sou Amélia. Continuo Amélia, a mulher do lar."

Queridos de RR. Zildinha Helal e Sérgio Paulo Rabello: celebrando Mariana Buaiz! . Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Pietro Di Marcos, Nathália Pinheiro e Edilson Neto recebem convidados, no próximo dia 15, para o coquetel de lançamento do evento Top Models Future, no restaurante Raiz do Canto, na Praia do Canto.

Zag.

Marcelo Lages convida para assistir Amaro Lima, nesta terça-feira, dia 8,. O show "Fogo no Tambor" leva o Rockongo para o Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, como parte do projeto TAS, a partir das 20h.

Zig.

O melasma é tema de bate-papo nesta quarta, 9, no espaço de saúde integrativa de Lourdes Landeiro. Participam a médica Julianne Wagmacker e a fisioterapeuta dermatofuncional Raphaela Repossi.

Zag.

A jornalista Benahia Figueiredo, que foi repórter da coluna por quatro anos, assume como supervisora de atendimento e planejamento da RF Comunicação.

Almoço. Geórgia e Fabio Brasileiro: celebrando em Pedra Azul. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Pedro Scooby Surfista, ao beijar Matheus Mazzafera no Rock in Rio e brincar com a situação "Apaixonado em mim. "

Parabéns pra você! Nelma, Renata e Denise Póvoa: celebrando os seis anos de Nina, com o tema Rapunzel. . Crédito: Márcia Monteiro

Zig.

Nossa Carolina Neves apresenta suas joias em um chá da tarde e happy-hour, em Balneário Camboriú, nesta terça-feira, dia 8.

Zag.

Marien Calixte deixou um bonito legado para o Espírito Santo. Carioca de nascimento, filho de um paisagista francês que lutou na 1ª Guerra Mundial, ele morava no Espírito Santo desde os 10 anos de idade. Dedicou-se ao jornalismo, rádio, literatura, pintura, música, tendo atuado como produtor cultural, diretor de teatro e diretor de redação. Esteve à frente do programa "O Som do Jazz" e difundiu o gênero musical pelo Estado através dos diversos festivais que produziu. Agora, é a vez dos produtores culturais Simone Marçal e Daniel Morelo prestarem uma homenagem mais que merecida ao ícone cultural. Nos dias 18 e 19 de outubro, a Praça Therezinha Grecchi, no Bairro República, vai respirar música com a primeira edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. Entre as atrações já confirmadas na programação está o pianista Jonathan Ferr (RJ), pela primeira vez no Estado, apresentando o show de seu trabalho "Trilogia do Amor". A apresentação do artista no Rock In Rio 2019 foi a única do segmento instrumental e tem liderado um movimento de música instrumental urbana no Rio de Janeiro.

Zig.

O chef João Diamante, jurado do programa "Cozinheiros em Ação" (GNT), vai realizar um jantar solidário em prol da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, nesta terça (8), no restaurante Cozinha Origem, em Cachoeiro de Itapemirim.

