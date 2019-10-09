Jovem influente pela Forbes vem a Vitória

Edu Lyra, fundador da Ong Geraldo Falcões. Crédito: Lara Studio Cerri

Na lista dos jovens mais influentes pela Forbes Brasil e Homem do Ano pela revista GQ, Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, vem a Vitória no próximo dia 18 para a inauguração do Instituto Protagonizar, no bairro Resistência. O projeto capixaba foi selecionado para ser uma ONG acelerada da Rede Gerando Falcões. Quem recebe é Joergues Nery, fundador do Instituto, Gilmar Lima, presidente, e Aurê Aguiar, presidente do Conselho.

Festa. Lilian Soares e Fabrizio Schwab: em tarde de almoço na Pedra Azul. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Vem aí o Marcas de Valor 2019

O publicitário Walter Longo vai falar sobre Engajamento das Marcas no lançamento do prêmio Marcas de Valor 2019 da Rede Gazeta, no próximo dia 14, para convidados, no Auditório da empresa. O evento de premiação está marcado para o dia 5 de dezembro, no Palácio Cultural Sônia Cabral.

Dia das Crianças solidário na Apes

A Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes), presidida por Leonardo Pastore, promove sua confraternização de Dia das Crianças nesta quarta-feira, dia 9, no cerimonial infantil Na Brinca, localizado na Praia do Canto. Além de proporcionar momentos de integração entre os associados e suas famílias, a Apes aproveita a oportunidade para fazer o bem e convida seus associados a doarem brinquedos e livros infantis usados, bem como fraldas descartáveis, que serão entregues em instituições de assistência social.

Corte de cabelo do bem

Nesta quarta-feira, dia 9, o cabeleireiro e especialista em perucas, Dirceu Paigel, vai estar no Hospital Evangélico de Vila Velha, cortando o cabelo, de graça, de quem deseja doá-lo para a confecção de perucas para pacientes com câncer de mama. Além de fazer o bem, a mulher ainda vai ganhar um corte novo com a cara do verão.

Gretchen Cantora, ao comentar sobre performance de Anitta no Rock in Rio 2019 "Mulher poderosa. "

Queridos de RR. Heliene Del Esposti e Jonas Zucchi: em festa badalada na Pedra Azul. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Claudia Scarton terá a linha de perfumaria e presentes da renomada Tania Bulhões, a partir do dia 22, em sua maison.

Zag.

Di Fassarela recebe a médica Keila Motta, nesta quarta-feira, dia 9, em seu showroom de móveis em Santa Lúcia, para noite de palestra com o tema “Ajustando os hormônios para o verão”, voltada especialmente para elas.

Almoço. Marral Lagee Daniela Andrade: tarde de festa nas montanhas capixabas. . Crédito: Mônica Zorzanelli

VEUVE CLICQUOT CELEBRA O 10º ANIVERSÁRIO DO VEUVE CLICQUOT POLO CLASSIC LOS ANGELES

Para celebrar o seu 10º aniversário em Los Angeles, a Veuve Clicquot recebeu no último domingo, dia 6, mais de 7.500 moradores da cidade no Will Rogers State Historic Park. O Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles levou aos visitantes uma experiência única e emocionante, que incorpora os dias gloriosos do Polo que prosperava na Cidade dos Anjos nos anos 1920 e 1930.

Lea Michele. Crédito: Veuve Clicquot

Sempre um evento repleto de celebridades, o Veuve Clicquot Polo Classic deste ano contou com a presença de Julia Roberts, Kirsten Dunst, Mandy Moore, Kaley Cuoco, Christina Hendricks, Rachel Bilson, Busy Philipps, Ali Larter, Lea Michele,Candace Cameron Bure, Rachel Zoe, Justin Hartley, Wilmer Valderrama, Jaime King, Camilla Belle, Jake Borelli, Aja Naomi King e Brad Goreski.

Zig.

O farmacêutico capixaba Márcio Mello, com mais de 20 anos de experiência na área de farmácia de manipulação, está em Recife, a convite da maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, a Pharmapele, para mais de 10 dias de imersão, treinamentos, laboratórios, para conferir as últimas novidades e tecnologias do segmento, e depois trazer tudo em primeira mão para o Espírito Santo.

Zag.

Na quinta-feira, dia 10, as potencialidades e desafios dos sítios históricos serão discutidos em uma roda de conversa na Faesa, com participação da superintendente do Iphan/ES, arquiteta Elisa Taveira, o técnico da GMP/Secult, arquiteto Rodrigo Zotelli e a arquiteta da Prefeitura de Vitória, Anna Karine. A atividade faz parte da programação da Jornada Científica de Arquitetura.

Políticas da mulher. O deputador federal Baleia Rossi, novo presidente nacional do MDB, e a ex-deputada estadual Luzia Toledo: movimento de apoio às políticas femininas em pauta. . Crédito: Arquivo pessoal

