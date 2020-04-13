Galeria de fotos: confira 10 paisagens da quarentena no ES

Praia de Itaparica, Vila Velha, por Sonia Tosi

"Essa foto é daqui a janela aqui da minha casinha", conta o especialista em artes, comunicação e desenvolvimento de pessoas.

O designer deixou seu apartamento na Praia da Costa para curtir a quarentena em meio à natureza da Pedra Azul, onde tem uma casa.

A professora divide sua quarentena entre a preparação de aulas virtuais em Vitória e os finais de semana, em Santa Teresa, onde tem um apê com essa vista linda para a Rua do Lazer

"Essa imagem traduz o momento: triste", diz Heliene, moradora do Bairro Vermelho, em Vitória.

Essa foto está postada no Instagram de Jane Ferreguetti, moradora de Manguinhos, com a legenda: "Este é o lugar que escolhi para viver ! É a Vila de Manguinhos! Aqui tem muito céu e o infinito quase sempre é azul! Neste momento, quando o tempo nos permite tantas horas, convido você a passear comigo por estas ruas de terra batida ,de mar calmo e de tantas cores nos jardins."

"Uma casa de campo no paraíso", diz Fabrício Fontana, de Aracê.

Praias vazia, ruas vazias. É o que registra Jacque Pretti, da Praia da Costa

O fotógrafo Gabriel Lordêllo anda clicando o filho Bento em sua quarentena e RR se apaixonou por esse clique do pequeno vendo a quarentena passar da janela do seu apê, em Jardim da Penha.

Um clique do domingo de Páscoa da empresária Lourdes Ferolla, durante a quarentena, em seu sítio no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa.