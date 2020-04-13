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Renata Rasseli

Galeria de fotos: confira 10 paisagens da quarentena no ES

Leitores da coluna RR postam fotos em suas redes sociais de locais onde aguardam a pandemia do coronavírus passar

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Varanda da casa, no Barro Vermelho
Vista da varanda da casa da jornalista Renata Rasseli, no Barro Vermelho Crédito: Renata Rasseli
Em meio à pandemia do coronavírus, as ruas ficaram vazias, o nível de poluição das cidades diminuiu e as paisagens se modificaram. Leitores da coluna postam em suas redes sociais de onde esperam a quarentena passar. Seja da janela dos seus apartamento até as suas casas de praia e montanha, tem muita gente registrando as paisagens de quarentena. Confira 10 cliques abaixo: 

Praia de Itaparica, Vila Velha, por Sonia Tosi

"Essa foto é daqui a  janela aqui da minha casinha", conta o especialista em artes, comunicação e desenvolvimento de pessoas.
O designer deixou seu apartamento na Praia da Costa para curtir a quarentena em meio à natureza da Pedra Azul, onde tem uma casa.
A professora divide sua quarentena entre a preparação de aulas virtuais em Vitória e os finais de semana, em Santa Teresa, onde tem um apê com essa vista linda para a Rua do Lazer
"Essa imagem traduz o momento: triste", diz Heliene, moradora do Bairro Vermelho, em Vitória. 
Essa foto está postada no Instagram de Jane Ferreguetti, moradora de Manguinhos, com a legenda:  "Este é o lugar que escolhi para viver ! É a Vila de Manguinhos! Aqui tem muito céu e o infinito quase sempre é azul! Neste momento, quando o tempo nos permite tantas horas, convido você a passear comigo por estas ruas de terra batida ,de mar calmo e de tantas cores nos jardins."
"Uma casa de campo no paraíso", diz Fabrício Fontana, de Aracê.
Praias vazia, ruas vazias. É o que registra Jacque Pretti, da Praia da Costa
O fotógrafo Gabriel Lordêllo anda clicando o filho Bento em sua quarentena e RR se apaixonou por esse clique do pequeno vendo a quarentena passar da janela do seu apê, em Jardim da Penha. 
Um clique do domingo de Páscoa da empresária Lourdes Ferolla, durante a quarentena, em seu sítio no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa.
Domingo de Páscoa nublado e praia vazia em Itaparica, Vila Velha, de onde arquiteta Sonia Tosi aguarda a pandemia passar. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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