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Renata Rasseli

FOTOS: Veja quem participou da 2ª Maratona Pedra Azul

O evento esportivo reuniu corredores de todo o Estado neste domingo (07) na região de montanhas do ES

Públicado em 

08 nov 2021 às 15:48
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

2ª Maratona Pedra Azul
2ª Maratona Pedra Azul Crédito: Divulgação
 Depois do sucesso de 2020, a Maratona Pedra Azul realizou sua segunda edição neste domingo (07), na região de montanhas do ES. A prova teve a distância clássica da maratona, com seus 42,195 km, além de uma meia maratona (21,1 km) e uma corrida de 12 km.
A largada e chegada aconteceram no Quadrado de São Paulinho, reduto de vários cafés, restaurantes, cervejarias e pousadas nas proximidades da Pedra Azul. 
O percurso de todas as distâncias contou com trechos de asfalto, paralelepípedo e terra batida, subidas e descidas íngremes. “A famosa Rota do Lagarto, repleta de flores, árvores e mata preservada em seu entorno foi um dos trechos mais bonitos da prova”, comenta Yoshiya Suwa, diretor geral do evento. “Além da corrida, nosso objetivo é fomentar o turismo de Pedra Azul em um período de baixa temporada, já que a região é frequentada predominantemente no inverno”, completa Yoshiya.
Para receber o aval das autoridades locais, a Maratona Pedra Azul seguiu uma série de protocolos sanitários, com agendamento prévio para a retirada de kits, largadas com distanciamento de dois metros entre os corredores e uso de máscara obrigatório até os 200m imediatamente anteriores e posteriores ao pórtico de largada e chegada. Não houve palco para premiação e em todos os espaços foram disponibilizados frascos com álcool gel 70%.
A Maratona Pedra Azul 2021 teve a organização da Vevaios, produção da Rede Acesso, apoio da Fazenda Camocim e Cooperativa de Laticínios Selita, parceria da Prefeitura de Domingos Martins, Senac Hotel – Ilha Do Boi e Associação Turística de Pedra Azul (ATPA). A mídia oficial é da Rede Gazeta.
Confira quem prestigiou o evento esportivo na galeria de fotos abaixo

2ª Maratona Pedra Azul

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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