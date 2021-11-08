FOTOS: Veja quem participou da 2ª Maratona Pedra Azul

2ª Maratona Pedra Azul Crédito: Divulgação

Depois do sucesso de 2020, a Maratona Pedra Azul realizou sua segunda edição neste domingo (07), na região de montanhas do ES. A prova teve a distância clássica da maratona, com seus 42,195 km, além de uma meia maratona (21,1 km) e uma corrida de 12 km.

A largada e chegada aconteceram no Quadrado de São Paulinho, reduto de vários cafés, restaurantes, cervejarias e pousadas nas proximidades da Pedra Azul.

O percurso de todas as distâncias contou com trechos de asfalto, paralelepípedo e terra batida, subidas e descidas íngremes. “A famosa Rota do Lagarto, repleta de flores, árvores e mata preservada em seu entorno foi um dos trechos mais bonitos da prova”, comenta Yoshiya Suwa, diretor geral do evento. “Além da corrida, nosso objetivo é fomentar o turismo de Pedra Azul em um período de baixa temporada, já que a região é frequentada predominantemente no inverno”, completa Yoshiya.

Para receber o aval das autoridades locais, a Maratona Pedra Azul seguiu uma série de protocolos sanitários, com agendamento prévio para a retirada de kits, largadas com distanciamento de dois metros entre os corredores e uso de máscara obrigatório até os 200m imediatamente anteriores e posteriores ao pórtico de largada e chegada. Não houve palco para premiação e em todos os espaços foram disponibilizados frascos com álcool gel 70%.

A Maratona Pedra Azul 2021 teve a organização da Vevaios, produção da Rede Acesso, apoio da Fazenda Camocim e Cooperativa de Laticínios Selita, parceria da Prefeitura de Domingos Martins, Senac Hotel – Ilha Do Boi e Associação Turística de Pedra Azul (ATPA). A mídia oficial é da Rede Gazeta.

Confira quem prestigiou o evento esportivo na galeria de fotos abaixo