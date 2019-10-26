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Renata Rasseli

Festival de Música Erudita terá 22 espetáculos grátis em Vitória

As óperas “Carmen” e o “Barbeiro de Sevilha” estão na programação,  a partir do dia 8 de novembro

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 00:00

Públicado em 

26 out 2019 às 00:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ópera Barbeiro de Sevilha Crédito: divulgação
A 7ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo vai movimentar a cidade, a partir do dia 8 de novembro, com 22 apresentações gratuitas, no Centro Cultural Sesc Glória e no Palácio Sônia Cabral, no Centro. Os capixabas e turistas poderão conferir obras de grande repercussão mundial como as óperas “Carmen” e o “Barbeiro de Sevilha”, com elenco internacional, e atrações nacionais como o “Quinteto de Sopros” e “De Amores e Versos”. A homenageada capixaba será Micaela Berger.
Feliz Aniversário! Emílio e Angela Mameri, Letícia Mameri e a aniversariante Deborah Mameri Queiroz: parabéns pra você! / Crédito: Mônica zorzanelli

Desfile Rosa em Camburi

Em comemoração aos 10 anos do Outubro Rosa no Espírito Santo, a tradicional Caminhada da Afecc, na orla de Camburi, se transformará em um grande desfile composto por 11 alas temáticas. O Desfile Rosa está marcado para domingo, dia 27, com concentração às 8h30, em frente ao Píer de Iemanjá. A concepção e a direção do desfile são de Marcelo Lages, gerente de Cultura da Findes/Sesi, o mesmo idealizador do concerto Outubro Rosa no Palácio Anchieta.
Fiorella e Fernanda Trindade Malenza Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Kaiky Plaster, Marcelo Netto , Leticia Rody e Harum Katharian convidam para o K Hallow In, dia 31, no Spírito Jazz. A festa terá decoração temática e atrações nacionais.

Zag.

Alessandro Dadalto convida para o Prêmio Equilibrista, dia 31, no Le Buffet, em Jardim Camburi.
Maria Borgo e Flávia Mendonça Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Haroldo Santos Filho convida para o Seminário sobre combate à desinformação (FakeNews) em períodos eleitorais (Democracia Digital), dia 31, no TRE-ES. O evento é dirigido a advogados e jornalistas.

PARIS É DESTINO PREFERIDO DO RÉVEILLON

Paris Crédito: divulgação
Levantamento realizado pela agência de turismo virtual, ViajaNet apontou quais são os destinos mais procurados por brasileiros para o réveillon 2020. Paris, capital da França, é o destino mais procurado para as férias de fim de ano fora do Brasil, seguida de Lisboa e Londres.
"Me vejo ficando mais velha e adoro."
Angelina Jolie - Atriz, sobre o envelhecimento
Késsia Chieppe Saldanha, Hilda Cabas e Tânia Cabas Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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