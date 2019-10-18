Ex-ministro Mailson da Nóbrega. Crédito: divulgação

Décio Chieppe, Renan Chieppe , Luiz Wagner Chieppe, Riguel Chieppe Fábio Brasileiro, Cristhine Samorini, Rogério Zamperlini, Jônice Tristão, Ronaldo Tristão, Luiz Carlos Allemand, Hélio Schneider e João Tarcisio Falqueto são nomes confirmados no 14º Encontro de Lideranças de Pedra Azul, promovido pela Rede Gazeta, Unimed Vitória, Grupo Águia Branca e Grupo Cepemar, a partir da próxima sexta-feira (25). Eles vão conferir de perto a palestra "Cenários do desenvolvimento econômico e seus impactos", do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, convidado especial do evento.

HOMENAGEM

O deputado estadual Luciano Machado e o deputado federal Ted Conti. . Crédito: divulgação

O deputado federal Ted Conti (PSB) recebeu essa semana (14/10) a Comenda Ordem do Mérito Domingos Martins, que é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa. Para o deputado foi uma noite de muita emoção. “Foi uma honra imensa receber essa homenagem. Estou profundamente agradecido”, ressaltou ele, lembrando que é jornalista há mais de 30 anos e compartilhou a homenagem com todos os profissionais que o acompanharam ao longo dessa jornada.

Em seu discurso, o deputado compartilhou passagens de sua trajetória profissional e história de adoção. Ofereceu a condecoração aos seus pais adotivos Anacleto e Alice Martins (já falecidos). “Sou e serei eternamente grato à família que me acolheu”, fez questão de registrar, também dedicando a comenda à sua esposa Mirian, que estava na plateia acompanhando à sessão.

A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual Luciano Machado (PV) e a comenda foi entregue durante sessão solene em homenagem ao Ballet Clássico Capixaba. A Comenda Ordem do Mérito Domingos Martins é concedida a quem de alguma maneira, pessoal ou profissional, prestou relevantes serviços à sociedade espírito-santense.

ANIVERSÁRIO

Marcelo Netto, a aniversariante Elayne Borel e Leticia Rody: noite de parabéns pra você em Vitória. . Crédito: Débora Benaim.

Zig.

O artista plástico capixaba Rodolpho Valdetaro é o responsável pela criação da identidade visual do Marien Calixte Jazz Music Festival, nesta sexta (18) e sábado (19), na Praça Therezinha Grecchi, no Bairro República. O evento é uma homenagem ao ícone Marien Calixte e reunirá mais de dez atrações ligadas à música instrumental brasileira e ao jazz nacional.

Zag.

Melina chegou! Os papais Gabriel Moura e Bruna Costa festejam o nascimento da segunda filha, que fará companhia ao Luca, de 2 anos. Parabéns, família!

Walter Longo e o nosso Rimaldo de Sá: encontro de publicitário no lançamento do Marcas de Valor na Rede Gazeta. . Crédito: Adessandro Reis

Zig.

Elaine Rowena vai celebrar seu aniversário no próximo dia 26, no 244/club com a estreia do seu novo show "Ópera".

Zag.

Lourdes Landeiro reunirá um time de dermatologistas para a Semana da Beleza de seu instituto de saúde integrativa, entre os dias 21 e 25 deste mês.

Lorrayne Pavesi e Jacqueline Turini: em noite fashion em Vitória. . Crédito: Mônica Zorzanelli

MODA PARA TODOS

No próximo dia 22, o scouter Pietro Di Marcos vai apresentar em um coquetel para convidados, o Top Models Future. O projeto vai promover até o início do ano de 2020 seletivas na Grande Vitória, com objetivo de revelar news faces para o mundo da moda. O ponto alto do projeto será a diversidade, já que o Top Models Future procura pessoas de diversos perfis, para atender também a demanda do mercado de campanhas publicitárias.

MODA DO BEM

Para participar das seletivas do Top Models Future, os interessados, além da inscrição pelo site, no dia da seleção, deverão fazer doação de algum material escolar. Os produtos arrecadados serão doados para a Associação Anjos Rosa.

Cristina e Natália Orlandi: em coquetel badalado da Ilha. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Danielle Salles Ramos, Bia Castro e Michelle Zenning, do Studio Castro, assinam nova arte, bem colorida e floral, na parede externa da Esquina Bargain, na Praia do Canto. O trabalho está sendo feito a convite das empresárias e proprietárias da multimarcas de acessórios, Raquel e Vanuza Melo. O mural abriga exposições temporárias de arte e virou um ponto de encontro no bairro.

Zag.

Flavia da Veiga vai falar sobre Caminhos da Felicidade na Pink Sunset, festa beneficente que vai agitar a Aldeia Inhoá, no próximo dia 23. O chef Sérgio Lima vai preparar uma paella e a DJ Larissa Tantam agita a pista.

José Roberto Santos Neves e Dani Spadetto: nos Encontros de Arte Contemporânea, no Museu Vale. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Christina Drummond integra um seleto grupo de especialistas que participa amanhã (18), no Rio de Janeiro, do MAP Technique. Durante o evento, a dermatologista Cintia Cunha e o cirurgião plástico David Sena irão apresentar novas e exclusivas técnicas de procedimentos dermatológicos injetáveis.

Zag.

Aniversariantes do final de semana: Maria Castello Telles (18), Carol Boaventura, Suzana Vilaça, Anamaria Castro (19), George Bonfim (20). Parabéns pra vocês!

Zig.

Libriana querida de RR, Sabrina Fajardo vai celebrar 45 em sunset party, neste sábado, dia 19, em seu apê, no Barro Vermelho. Rodrigo de Paula e banda Midplay fervem a pista. Estamos lá!

Zag.

O Corpo Consular do Espírito Santo fará uma visita ao navio Logos Hopes, na tarde desta sexta-feira, dia 18. Amos Alves de Souza (Portugal), José João Gomes (Portugal), Fred Rosalém (Cabo Verde), José Martinez Alonso (Espanha), Andreas Schilte (Países Baixos) e Roger Gaggiato (Itália) são presenças confirmadas na visita.

