Encontros do Saber: “acontece um suicídio a cada 40 segundos"

Esse foi um dos dados apresentados pelo psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, Ricardo Krause, durante a última edição de 2019 do Encontros do Saber, na última quarta-feira, dia 9, na Rede Gazeta. Uma parceria com a Casa do Saber Rio, o evento contou ainda com a palestra da psicóloga e comentarista da rádio “CBN Vitória”, Adriana Müller.
Divas do Jazz
Depois do sucesso das apresentações em Vitória e no Festival I Love Jazz, em Belo Horizonte, o espetáculo “Divas do Jazz” chega ao Vivo Rio no próximo dia 31 de outubro, com a Vale Música Jazz Band e a cantora Alma Thomas, sob a regência do maestro Eduardo Lucas.
Zig.
A publicitária Flávia da Veiga será uma das palestrantes convidadas do TEDxUfes, série de conferências difundida em todo mundo e voltada ao compartilhamento de ideias inspiradoras. O evento gratuito acontece em novembro, na Ufes, Vitória.
Zag.
Alexandre Loyola, presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, prepara o 1º jantar em benefício da entidade. Será no dia 21 de novembro, no restaurante do Iate Clube do ES.
Zig.
Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. dizem sim-sim hoje, dia 12, no cerimonial Casa de Maria, em Anchieta.
Zag.
Hoje é dia de Paulo Paganucci, Paulo Renato Fonseca Júnior, Raphael Abad, Paulo Mario Martins e Renato Rossoni. Parabéns pra vocês, librianos!
Ricardo Krause,
Psiquiatra, durante o Encontros do Saber
"A gente vive num mundo onde todos têm de ser simpáticos e felizes."
Este vídeo pode te interessar
Encontros do Saber na Rede Gazeta
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.