Renata Rasseli
Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Encontros do Saber: “acontece um suicídio a cada 40 segundos"

Rede Gazeta e Casa do Saber Rio discutiram o tema na última edição do ciclo de palestras do ciclo.

Vitória
Publicado em 12/10/2019 às 00h00
Atualizado em 12/10/2019 às 00h00
A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg; o psiquiatra Ricardo Krause; a psicóloga Adriana Müller; a editora da Revista.ag, Mariana Perini, e a colunista Renata Rasseli. Crédito: Monica Zorzanelli
A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg; o psiquiatra Ricardo Krause; a psicóloga Adriana Müller; a editora da Revista.ag, Mariana Perini, e a colunista Renata Rasseli. Crédito: Monica Zorzanelli

Esse foi um dos dados apresentados pelo psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, Ricardo Krause, durante a última edição de 2019 do Encontros do Saber, na última quarta-feira, dia 9, na Rede Gazeta. Uma parceria com a Casa do Saber Rio, o evento contou ainda com a palestra da psicóloga e comentarista da rádio “CBN Vitória”, Adriana Müller.

Encontros do Saber na Rede Gazeta: Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Beth Dalcolmo. . Crédito: Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta: Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Beth Dalcolmo. . Crédito: Monica Zorzanelli

Divas do Jazz

Depois do sucesso das apresentações em Vitória e no Festival I Love Jazz, em Belo Horizonte, o espetáculo “Divas do Jazz” chega ao Vivo Rio no próximo dia 31 de outubro, com a Vale Música Jazz Band e a cantora Alma Thomas, sob a regência do maestro Eduardo Lucas.

Encontros do Saber na Rede Gazeta 2: Toninha Denadai e Tania Mara Monteiro. . Crédito: Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta 2: Toninha Denadai e Tania Mara Monteiro. . Crédito: Monica Zorzanelli

Zig.

A publicitária Flávia da Veiga será uma das palestrantes convidadas do TEDxUfes, série de conferências difundida em todo mundo e voltada ao compartilhamento de ideias inspiradoras. O evento gratuito acontece em novembro, na Ufes, Vitória.

Zag.

Alexandre Loyola, presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, prepara o 1º jantar em benefício da entidade. Será no dia 21 de novembro, no restaurante do Iate Clube do ES.

Encontros do Saber na Rede Gazeta 3: Diana Murad e Carlos Lugon. Crédito: Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta 3: Diana Murad e Carlos Lugon. Crédito: Monica Zorzanelli

Zig.

Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. dizem sim-sim hoje, dia 12, no cerimonial Casa de Maria, em Anchieta.

Zag.

Hoje é dia de Paulo Paganucci, Paulo Renato Fonseca Júnior, Raphael Abad, Paulo Mario Martins e Renato Rossoni. Parabéns pra vocês, librianos!

Ricardo Krause,

Psiquiatra, durante o Encontros do Saber

"A gente vive num mundo onde todos têm de ser simpáticos e felizes."

Encontros do Saber na Rede Gazeta

Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta. Monica Zorzanelli
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta
Encontros do Saber na Rede Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
Rede Gazeta suicídio

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.