Encontros do Saber: “acontece um suicídio a cada 40 segundos"

A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg; o psiquiatra Ricardo Krause; a psicóloga Adriana Müller; a editora da Revista.ag, Mariana Perini, e a colunista Renata Rasseli. Crédito: Monica Zorzanelli

Esse foi um dos dados apresentados pelo psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, Ricardo Krause, durante a última edição de 2019 do Encontros do Saber, na última quarta-feira, dia 9, na Rede Gazeta. Uma parceria com a Casa do Saber Rio, o evento contou ainda com a palestra da psicóloga e comentarista da rádio “CBN Vitória”, Adriana Müller.

Encontros do Saber na Rede Gazeta: Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Beth Dalcolmo. . Crédito: Monica Zorzanelli

Divas do Jazz

Depois do sucesso das apresentações em Vitória e no Festival I Love Jazz, em Belo Horizonte, o espetáculo “Divas do Jazz” chega ao Vivo Rio no próximo dia 31 de outubro, com a Vale Música Jazz Band e a cantora Alma Thomas, sob a regência do maestro Eduardo Lucas.

Encontros do Saber na Rede Gazeta 2: Toninha Denadai e Tania Mara Monteiro. . Crédito: Monica Zorzanelli

Zig.

A publicitária Flávia da Veiga será uma das palestrantes convidadas do TEDxUfes, série de conferências difundida em todo mundo e voltada ao compartilhamento de ideias inspiradoras. O evento gratuito acontece em novembro, na Ufes, Vitória.

Zag.

Alexandre Loyola, presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, prepara o 1º jantar em benefício da entidade. Será no dia 21 de novembro, no restaurante do Iate Clube do ES.

Encontros do Saber na Rede Gazeta 3: Diana Murad e Carlos Lugon. Crédito: Monica Zorzanelli

Zig.

Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. dizem sim-sim hoje, dia 12, no cerimonial Casa de Maria, em Anchieta.

Zag.

Hoje é dia de Paulo Paganucci, Paulo Renato Fonseca Júnior, Raphael Abad, Paulo Mario Martins e Renato Rossoni. Parabéns pra vocês, librianos!

Ricardo Krause, Psiquiatra, durante o Encontros do Saber "A gente vive num mundo onde todos têm de ser simpáticos e felizes."

Este vídeo pode te interessar

Encontros do Saber na Rede Gazeta





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli





Encontros do Saber na Rede Gazeta . Monica Zorzanelli

A Gazeta integra o Saiba mais