Renata Rasseli
Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Concerto abre o Outubro Rosa no ES

A campanha de combate ao câncer será aberta oficialmente nesta terça-feira, dia 1º de outubro, às 18h,  no Palácio Anchieta

Vitória
Publicado em 01/10/2019 às 09h52
Atualizado em 01/10/2019 às 12h52


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.