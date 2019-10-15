Casamento: Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr rodeado pelos filhos no dia do sim-sim. Crédito: André Alves

Devota de Nossa Senhora, a dentista e empresária Márcia Gabriella Barros escolheu o dia 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil, para dizer sim-sim a Libório Mule Jr. em um entardecer belíssimo, na Casa de Maria, na Praia de Castelhanos, em Anchieta. A noiva vestiu um modelo by Margareth Zamprogno e joias Carolina Neves e desfilou pelo cenário decorado por Camila Sarmento. Antes de cair na pista para curtir o som com os convidados, o casal saiu da celebração, conduzida pelo celebrante Clovis Vervloet, com "Vem meu Amor", de Ivete Sangalo. O catering foi assinado pela dupla André e Giovanna Rosa, e Brunella Breder cuidou do cerimonial. Confira mais fotos da festa na galeria abaixo:

Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr.





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves





Casamento de Márcia Gabriella Barros e Libório Mulle Jr. em Anchieta . André Alves

COPA DE VELA

O Iate Clube e o Espírito Santo estão sendo mais uma vez representados em uma competição de grande importância para a vela brasileira. Os velejadores João Pedro Domingues e Pedro Pianna disputam a Copa Brasil de Vela Jovem, que está sendo realizada até o próximo dia 19, em Brasília, no Lago Paranoá. A Confederação Brasileira de Vela utiliza o evento para avaliar os atletas e convocar a Equipe Brasileira de Vela Jovem para representar o país nos Campeonatos Mundiais.

Chá revelação. Mariah Frizzera e Fernando Cypriano: à espera de Maria Antônia. Crédito: Alinne Leão

TERÇA DE DANÇA

Mítzi Marzzuti e Alex Neoral assinam a coreografia do espetáculo "Cavaleiro Solitário", com a Cia de Dança Mitzi. Essa é a última apresentação do ano que acontece hoje, 15/10, às 20h, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, pelo Projeto TAS de Dança.

Homenagem: Vereador Max da Mata, Ana Luiza e Getúlio Azevedo: na sessão solene em homenagem aos 40 anos das Óticas Paris. Crédito: Lopes&Calazans Comunicação

A sessão solene em homenagem aos 40 anos das Óticas Paris na Câmara de Vitória, na última sexta-feira, foi marcada por emoção. O empresário Getúlio Azevedo relembrou como foi o início da rede óptica, com a primeira loja no Centro da cidade. Esposa de Getúlio, Denise e a filha Mariana Azevedo receberam uma homenagem especial, assim como Ana Luíza - sócia da Paris. Entre os amigos presentes, o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, o presidente da Associação Comercial de Vitória, Moacir Bonelli, e também o presidente da Marcolin no Brasil, Carlos Manuel Figueiredo Guilherme.

Feira. O jornalista Reginaldo Leme, os organizadores da feira Jarbas Pires e Eduardo Dalla Murad e o piloto Nelsinho Piquet: na abertura da Feira Autotech, na Praça do Papa. . Crédito: Jeferson Rocio

Clara Pais traz a Vitória a design Camila Pasini. A profissional vem de Santa Catarina ao Estado apresentar a nova coleção da Decortiles, "Conceito e Inspiração 2019/2020: Novas Formas de Morar". O evento, voltado para arquitetos, acontecerá nesta terça-feira (15), no showroom da loja.

O cabeleireiro Dirceu Paigel está nos preparativos para o Chá Rosa, evento tradicional para pacientes com câncer e convidadas, que acontece nesta quinta-feira, dia 17, no Shopping Vitória, e faz parte da programação do Outubro Rosa. O evento também marca o lançamento da mostra fotográfica “Você é Única”, assinada pela fotógrafa Jociane Bristt, que clicou pacientes em tratamento contra o câncer e digitais influencers.

Batizado. Júnia, Mariana, Theo e André Perenzin: Theo recebeu o Batismo, no último sábado, dia 12, na Igreja do Carmo, no Centro. . Crédito: Camilla Baptistin

Carlos e Beto Marianelli recebem nesta quarta-feira (16) o consultor em promoção de saúde e qualidade de vida na empresa, José Jones Arpini Subtil. Ele irá falar sobre a prevenção ao câncer de mama para todos os colaboradores, que já estão utilizando as camisas do Outubro Rosa como uniforme neste mês.

O Núcleo Vitória Grupo Mulheres do Brasil convida o público feminino para um evento com a palestrante e psicóloga Gina Strozzi, com teoria e prática sobre “Educação Emocional como Ferramenta de Prevenção do Adoecimento Feminino”, na quarta-feira (16), no Sindifer-ES.

IBEFIANO DE SUCESSO.

Marcelo Zenkner, que é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, é o Ibefiano de Sucesso 2019. Segundo Alessandro Dadalto, presidente do Ibef-ES, a homenagem acontecerá durante a cerimônia do Prêmio Equilibrista, em 31 de outubro, no Le Buffet Master, em Vitória. O equilibrista do ano é o empresário e presidente da Findes Léo de Castro.

HALLOWEEN DO IATE

O Comodoro do Iate Clube do ES, Carlos Moschen, e o diretor social, Lelio Furno, receberam na última sexta-feira, dia 11, para o Halloween. Quem comandou o som foi a banda Usados e Seminovos. E os sócios capricharam nas produções da festa de Dia das Bruxas. Confira a galeria abaixo:

Halloween do Iate Clube do Espírito Santo 2019





Halloween do Iate Clube 2019: Fabiano e Karina Pereira . Vitor Machado





Halloween do Iate Clube 2019: Roberta Ruschi, Rosane Rossi e Fabiana Libânio . Vitor Machado





Halloween do Iate Clube 2019: Corina e Carlos Moschen . Vitor Machado





Halloween do Iate Clube 2019: Denise Mesquita e Carlos Mesquita . Vitor Machado





Halloween do Iate Clube 2019: Salette Resende e Paulo Paranhos . Vitor Machado





Halloween do Iate Clube 2019; Taiza Ammar, Leonardo e Bruno Carvalho . Vitor Machado

