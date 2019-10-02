Cariê Lindenberg lança livro com noite musical

O lançamento do novo livro de Cariê Lindenberg, "Vou te Contar", nesta quinta-feira, às 19 h, no Cerimonial Prime Hall, em Jardim da Penha, será musical. O maestro Pedro de Alcântara regerá a orquestra de músicos locais e nacionais. Os maestros Roberto Menescal e Ugo Marotta, o pianista Gilson Peranzzetta e a cantora Cláudia Telles, filha do grandes compositores Sylvinha Telles e Candinho, marcarão presença no happening. As nossas cantoras Eliane Gonzaga, Andrea Ramos e Márcia Chagas também sobem ao palco, ao lado do guitarrista Bruno Mangueira .

Cariê Lindenberg lança "Vou te contar" nesta quinta-feira, em Jardim da Penha. . Crédito: Ricardo Medeiros

Turismo religioso em alta

Segundo o Ministério do Turismo, em 2017, o Brasil possui mais de 300 destinos de turismo religioso, que juntos, geram mais de 20 milhões de reais em receita com viagens por ano, parcela significativa nos R$ 15 bilhões que o segmento de turismo movimenta no país. A Águia Branca registrou no primeiro semestre de 2019 um aumento das viagens religiosas de mais de 17%, comparado com o mesmo período do ano anterior. “Recebemos uma movimentação cada dia maior dos grupos religiosos para eventos nas nossas principais áreas de atuação que são Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia”, explica Thiago Cortezini, coordenador de Turismo da empresa.

Coquetel 1. Lívia, Laís e Lourdes Ferolla: celebrando 35 anos de negócio na Ilha. Crédito: Mônica Zorzanelli

Coquetel 2. Lúcia Helena Campos, Cristiane Campos e Cláudio Nicchio: prestigiando a festa das Ferolla. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Wanessa Camargo Cantora "Nunca me perdi, sempre fui em busca de coisas novas"

O presidente do Sindicopes, José Carlos Chamon, recebe convidados na manhã do dia 11 de outubro, na Findes, em torno das comemorações de 40 anos do Sindicato.

Idalberto Moro convida para o show do cantor Daniel, dia 18 de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.

Moda. Gabriela e Calma Cunha Cunha, Amanda Reblin e Leticia Cecato: em noite fashion da Ilha. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Adriana Esteves Atriz,sobre a vilã Carminha, de Avenida Brasil "Ela nunca sairá de mim."

Autorretrato

A Mosaico Fotogaleria apresenta a exposição “Sombra”, do artista visual Lando. A mostra, que conta com nove fotografias e uma pintura, tem curadoria de Lobo Pasolini. Lando é um dos maiores artistas visuais do Espírito Santo e vai apresentar uma série de autorretratos, que traz sua sombra em destaque. A abertura será no próximo dia 9, às 19h.

Os aspectos legais e contratuais da relação arquiteto-cliente são tema da palestra do advogado Victor Passos Costa, nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, no auditório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em Vitória.

A dentista Catarina Riva, recebe os profissionais Gerdal de Souza e Lívio de Barros Silveira. Ambos ministrarão o curso “Habilitação em laserterapia” no próximo sábado, dia 5.

Queridos de RR. Nilton Chieppe e Ronaldo Barbosa; em noite cultural da Ilha. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Marketing de exclusividade.

Que todo mundo gosta de se sentir único não é novidade. A grande tendência é a exclusividade como estratégias de marcas que buscam gerar valor diante de seus clientes. Edições limitadas, campanhas para públicos restritos e convites para evento são algumas das opções disponíveis para agradar ao público, cada vez mais exigente. “O que muitas pessoas e marcas ainda confundem é a exclusividade com o luxo. Não precisa ser um produto caro para pensar em formas de trazer um público específico para perto, oferecendo uma experiência diferenciada”, explicou a especialista em branding, Paula Sardenberg.

Moda. Marina Cogo e Iara Quaresma: noite fashion. Crédito: Mônica Zorzanelli

Dica de Viagem

Lisboa, Portugal. Crédito: Divulgação

Portugal é um destino queridinho dos brasileiros. São tão fortes e incontáveis os laços que nos unem que a visita pode acabar sendo uma jornada à terra-mãe, mesmo para aqueles que não descendem de portugueses. Os azulejos e vielas das colinas de Lisboa, a rica gastronomia do Alentejo e as adegas do Porto são atrativos do país Em Évora estão as marcas dos romanos, em Fátima, os mistérios católicos. Uma esticada a Sintra nos deixa diante de três Patrimônios da Humanidade, tão encantadores e distintos entre si: o castelo mouro, o extenso palácio nacional e o romântico palácio da Pena. De volta a Lisboa, as paradas obrigatórias são o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. O bacalhau e os pastéis de nata também não podem ficar fora da programação.

Festa. Nossa Rachel Pires foi prestigiar o aniversário da amiga Paula Pitangueira, que aconteceu no Espaço Pitanga Pitangueira, no Rio de Janeiro. A festa teve painel sublimado da capixaba. Crédito: Priscila Victorino

Em movimento

O advogado Luiz Cláudio Allemand, além de ocupar uma vaga na diretoria jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, agora, também integra os grupos de estudos "Tributários" e de "Direito Digital e Compliance", na Fiesp.

