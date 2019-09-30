Renata Rasseli
Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Capixaba dá oficina de dança na África

No Espírito Santo, o professor já ministrou oficina parecida em junho deste ano

Vitória
Publicado em 30/09/2019 às 07h48
Atualizado em 30/09/2019 às 08h44


