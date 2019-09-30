Capixaba dá oficina de dança na África

Colaboração: Pedro Permuy
Elídio Netto está afivelando as malas para partir para Bamako, capital do Mali, na África, no próximo dia 2 de novembro. Lá, entre os dias 4 e 16 de novembro, vai ministrar curso de formação prática de dança negra contemporânea. Ele, que é diretor e coreógrafo da Imperatriz do Forte, adianta que as aulas farão parte do Formation Corps Pour XXII Siécle Année 2 - programa de profissionalização de vários braços culturais do continente africano. Ele volta ao Estado para retomar os trabalhos no samba em 20 de novembro. A coluna deseja boa sorte e sucesso sempre!
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Expo de fotos em Vix.
A fotógrafa e professora Zanete Dadalto comanda a 1ª Mostra de Fotografia Universitária sediada pela biblioteca de centro universitário de Vitória. O evento fica aberto aos estudantes e público até o próximo dia 5 de outubro, das 7h às 22h de segunda a sexta, e das 8h às 13h aos sábados. A exposição traz materiais de graduandos da Comunicação Social com diversos temas e abordagens.
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Doação de brinquedos.
Crianças atendidas pelo Centro de Orientação e Apoio à Criança e Adolescente Semente de Amanhã (Coaca) serão as beneficiadas pelos brinquedos arrecadados na campanha de doação que o Shopping Vila Velha faz durante todo o mês de outubro, em parceria com a Disney. Cada brinquedo doado vale um tag de mochila do Toy Story.
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Arte e movimento.
As amigas Isabela Castelo e Janine Cavadas uniram experiência na arte e educação física e criaram uma oficina criativa. A proposta compreende uma tarde com atividades corporais, relaxamento e artes visuais, que serão trabalhadas de forma integrada. A primeira edição da Oficina Criativa.Idade acontece no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, na área de lazer do Hotel Senac, na Ilha do Boi.
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Reconhecido pela OAB.
A OAB aprovou, por unanimidade, na última sexta, dia 27, o parecer do advogado Dalton Morais para ajuizar ação contra a lei de Vila Velha que fixou reserva de 25% das vagas da prefeitura para pessoas que só tenham o diploma de graduação, impedindo o acesso de candidatos que tenham pós-graduação aos cargos.
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ZIG.
Sônia Saadi reúne família e amigos em jantar na Praia do Canto para comemorar nova idade nesta terça, dia 1º. Feliz aniversário!
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ZAG.
O dentista Ênio Leite acaba de começar uma nova especialização na área da implantodontia. Ele recentemente também voltou à sala de aula e concluiu curso de aperfeiçoamento em harmonização facial, mais recente hit dos consultórios em questão de estética.
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ZIG.
Ana Luiza e Getúlio Azevedo recebem a diretoria da Afecc e clientes na loja da sua ótica na Aleixo Neto, na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, para abertura da Campanha Olhar Solidário - que vai reunir uma série de inciativas da rede de óticas para marcar seus 40 anos de existência .
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ZAG.
Regina Pagani está de coleção nova em sua boutique, na Praia do Canto. Um dos hits da estação é estampa mesclada com aplicações de renda.
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OBJETO DO DESEJO | Leopardo da Versace para eles
Novidade do mercado da moda masculino, o tênis com estampa de leopardo é o mais novo item de desejo dos fashionistas de plantão. À venda em site especializado em luxo no Brasil por R$ 5.237, a peça é feita 100% de couro com forro de poliamida laranja e solado inteiro de borracha. O calçado, feito na Itália, tem o bico arredondado e é fechado por cadarço. A logo da maison está estampada na parte posterior do produto.