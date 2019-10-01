A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Cantora Duda Beat usa look de estilista capixaba no Viradão Vitória
Leonardo Loreto assinou visual da cantora no último sábado (28), quando a dona do hit "Bixinho" subiu ao palco do Viradão Vitória, na Praça Costa Pereira
