Bruno Chateaubriand renovará casamento no Carnaval de Vitória 2020

Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, vão dar o ar da graça no Sambão do Povo durante o Desfile Especial do Carnaval de Vitória 2020. O herdeiro da família Chateaubriand, que é magnata da Comunicação no Brasil, e o digníssimo usarão fantasia desenhada pelo carnavalesco da Mocidade Unida da Glória (MUG), Osvaldo Garcia, inspirada na tropicalidade da Mata Atlântica. Os trajes devem ser confeccionados por ateliê do Rio de Janeiro, onde os bonitos vivem. "Há muitos anos sou jurado do Carnaval do Rio de Janeiro e sempre assisti ao de Vitória, porque é sempre uma semana antes. Lembro-me de, me arrumando para o Baile da Vogue, ver os desfiles capixabas e ficar encantado. Estamos muito felizes com o convite. Há tempos queria ir ver as festividades daí", diz, em bate-papo exclusivo com a coluna.

LUXO, AMOR E TROPICALIDADE NA PASSARELA DO SAMBA CAPIXABA

O empresário e o seu esposo vão desfilar no terceiro carro de destaque da MUG, que será a terceira agremiação a entrar no Sambão do Povo no dia de Desfile Especial do Carnaval de Vitória. O desenho do figurino, que está trancado a sete chaves, foi entregue aos foliões no último domingo, dia 29 de setembro. A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que a inspiração do carnavalesco para criar as produções foi a tropicalidade da fauna da Mata Atlântica. Procurado, o diretor de Comunicação da MUG, Patrick Rocha, completa que o casal deve vir, pela primeira vez ao Estado para participar dos ensaios, em dezembro.

Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca no Carnaval do Rio de Janeiro 2019, na Marquês de Sapucaí. Crédito: Reprodução/Instagram @diogo_bocca

NO OUTUBRO ROSA...

... É tempo de falarmos sobre prevenção! O câncer de mama é, estatísticamente, o que mais acomete mulheres do mundo todo. Só para se ter uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê mais de 1,3 mil casos da doença até o fim deste 2019. "Para a detecção precoce, a mulher deve fazer a observação e a autoexame nas mamas sempre que se sentir confortável. No banho ou no momento da troca de roupa, por exemplo", diz o mastologista Cleverson Gomes. A indicação do expert é que o procedimento seja feito uma vez ao mês cerca de sete dias dpois do início da menstruação.

Outubro Rosa! Lea Penedo, Sandra Costa, Denise Gama e Angela Vassalo: noite beneficente na Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG. O arquiteto Leandro Terrão, da Prefeitura de Vitória, fala nesta terça, dia 8, a partir ads 19h, para alunos de Arquitetura de centro universitário de Vitória, sobre áreas de atuação do arquiteto urbanista. O bate-papo faz parte de mesa-redonda da Jornada Científica organizada pela instituição.

ZAG. Walter Heck, especialista em cooperativismo, vem ao Espírito Santo neste próximo dia 22 para uma série de palestras para convidados sobre a importância de cooperar para o desenvolvimento das cidades. O convite é de Cleto Venturim, que já explora o assunto na prática Estado afora.

Para abrir a semana! Ana Cláudia Cardozo e Vanda Lopes: noite de coquetel em Vix. Crédito: Mônica Zorzanelli

LINHARES NA ROTA DAS FESTAS ELETRÔNICAS

O próximo dia 19 vai ser de (muita!) música eletrônica para quem estiver em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A cidade vai receber um after em casa de festas promovido por Luan Ribeiro e Kênia Almeida, que vai começar às 4h. O festão chega na mesma data do show de Gusttavo Lima na cidade, o que promete lotar o evento pós-sertanejo.

Queridas de RR. Flávia Saade e Beth Dalcolmo. Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA INTERNACIONAL DA EMPRESA FAMILIAR

Sábado passado, dia 5, foi comemorado o Dia Internacional da Empresa Familiar. Apesar de serem responsáveis por dois terços dos empregos formais e por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, nem sempre esses negócios conseguem se manter no mercado. A psicanalista e consultora Danielle Quintanilha ressalta que só 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração da família e apenas 5% conseguem chegar à terceira geração. “Por isso, é fundamental que os jovens herdeiros sejam devidamente preparados para assumir posições de comando. A falta de capacitação pode impactar fortemente nos resultados da empresa, levando ao insucesso e impedindo a continuidade dos negócios através das gerações”, complementa.

ZIG. Nesta quarta, dia 9, é o escritor Sérgio Blank que fará parte de evento literário que acontece na Praia do Canto. "Visitando o Rebelde Precoce: José Carlos Oliveira por Sérgio Blank", como está sendo chamado o meeting, começa às 19h com direito também a depoimento afetivo e leitura de crônicas de Carlinhos Oliveira.

ZAG. Hoje é dia de Rodrigo Abelha e Áurea Lígia Miranda Bernardi. Feliz aniversário e parabéns pra vocês!

Agora é que são elas! Marlene Veiga e Maria Tereza Aragão: dia de evento beneficente na cidade. Crédito: Monica Zorzanelli

DICA DE VIAGEM | Vamos à Torre Pérola Oriental, em Xangai!

. Crédito: Reprodução/TripAdvisor

Quinta maior torre do mundo, a Torre Pérola Oriental, em Xangai, na China, tem 468 metros e possui várias esferas ao longo de sua construção. O local é usado como ponto de observação, mas a cerca de 267 metros de altura há um restaurante rotativo que tem sido o grande hit para quem está indo viajar até a região. Além do restô, o ambiente conta ainda com shopping e hotel, chamado de Hotel Espacial. Para os glutões de plantão, o endereço é point de quem curte uma boa culinária do Oriental, além de outras iguarias do mundo todo. No TripAdvisor, a torre é avaliada com cinco estrelas e meia.

. Crédito: Reprodução/TripAdvisor

