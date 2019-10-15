Renata Rasseli
Aos 50 anos, morre o empresário capixaba Flávio Andrade

Vítima de câncer de pâncreas, o filho do empresário João Andrade deixa a  mulher Cristina Maioli Andrade e dois filhos

Vitória
Publicado em 15/10/2019 às 17h34
Atualizado em 15/10/2019 às 19h59
Flavio Andrade. Crédito: Facebook

Morreu nesta terça-feira, dia 15, aos 50 anos, o administrador e empresário Flávio Antônio Troccoli de Andrade. Vítima de um câncer de pâncreas, ele vinha lutando há um ano contra a doença. Filho do empresário João Andrade, que foi dono do  tradicional Boa Praça Supermercados, Flavinho, como era chamado, deixa a mulher  Cristina Maioli Santos de Andrade e os filhos João Flávio Santos de Andrade, 21 anos, e João Felipe Santos de Andrade, 20 anos. O velório será realizado a partir das 18h desta terça-feira e o sepultamento está marcado para as 10h desta quarta-feira, dia 16, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.  "Ele foi internado a primeira vez com dores abdominais há exatamente um ano, em 15 de outubro de 2018. Lutou bravamente", conta a irmã Andrea Andrade.  "Agradecemos muito por todas as orações feitas durante esses meses em que lutamos pela vida”, manifestou-se o pai, João Andrade,  pelas redes sociais. 

