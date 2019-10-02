Renata Bravo
Renata Bravo
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Pesquisa questões referentes a gênero, discursos, poder e violências contra mulheres

Mulheres recebem rótulos misóginos só por expressarem suas opiniões

Asssim como Greta Thunberg, Marielle Franco, Cristina Kirchner e Hillary Clinton foram vítimas de ataques por serem mulheres, durante o processo eleitoral ou mesmo durante o mandato

Publicado em 02/10/2019 às 05h00
Atualizado em 02/10/2019 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.