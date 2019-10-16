Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Pesquisa questões referentes a gênero, discursos, poder e violências contra mulheres
Garantam o futuro de nossas meninas!
Meninas do mundo todo são expostas à exploração sexual, casamentos infantis, evasão escolar por falta de oportunidades, mutilação genital forçada, gravidez na adolescência por falta de informação adequada, abortos inseguros
