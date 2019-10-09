Dilemas das mulheres modernas vão além de serem mães R$ 1,99

Renata Bravo
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Pesquisa questões referentes a gênero, discursos, poder e violências contra mulheres

Questões biológicas, como gerar uma criança, foram sendo transformadas social e politicamente em diferenças naturalizadas, impondo à mulher uma posição inferior nas relações de poder

Publicado em 09/10/2019 às 05h00
Atualizado em 09/10/2019 às 05h01


