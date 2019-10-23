Renata Bravo
Renata Bravo
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Pesquisa questões referentes a gênero, discursos, poder e violências contra mulheres

Crise no PSL expõe institucionalização da violência no governo

Em meio a essa disputa pelo poder, a frase do deputado Waldir retrata o descaso do atual governo com o grave panorama brasileiro de violências domésticas contra a mulher que, muitas vezes, culminam em feminicídios

Publicado em 23/10/2019 às 05h00
Atualizado em 23/10/2019 às 05h01


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.