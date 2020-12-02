A conivência omissiva de progressistas e o risco à nossa democracia

Silêncio de pessoas do campo progressista neste momento é um alerta Crédito: Nakaridore/ Freepik

Voltei do off. A última coluna que escrevi foi no início da campanha e meu pedido foi de que o processo eleitoral fosse de respeito e união, para que a gente fosse político, fosse coletivo. Terminadas as eleições no domingo , tendo sido definido como cada cidade será liderada nos próximos quatro anos, acho que uma das coisas que mais me marcou foi o posicionamento: na esquerda, no centro e na direita – e ainda houve quem estivesse nos extremos.

Foi uma eleição de bordões clássicos, como costuma bem acontecer: juntos somos mais; importa mais quem estará nas trincheiras ao teu lado do que a própria guerra; juntos somos mais fortes. Mas um deles ecoou (na minha bolha pelo menos): o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, que também pode ser traduzido em “fazer o Ciro e ir pra Paris”.

Diante de algumas propostas e projetos que se mostraram disponíveis para serem escolhidos, o silêncio de pessoas do campo progressista neste momento é um alerta para o tipo de política diária feita. Porque a política é feita diariamente, é feita nas nossas escolhas, e o silêncio é uma forma de escolher e se posicionar. Frente a algumas possibilidades a serem escolhidas, não se posicionar diante de quem nega ciência, de quem não tem sequer uma proposta com relação a políticas para negros, mulheres e LGBT é um tanto contraditório com pessoas aguerridas em tantas pautas necessárias progressistas.

No Rio, por exemplo, se posicionar pela vitória do Eduardo Paes não era aplaudir todos os feitos dele; pelo contrário, diante de apenas duas opções, não adiantava de nada o campo progressista cruzar os braços e falar que os dois são ruins porque, no fim, somos nós todos que arcaremos com as escolhas, sejam elas comissivas, sejam omissas.