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Por que sempre precisamos disfarçar algo em nosso corpo?

Rayane Souza alerta para o fato de (quase) todas as mulheres tentarem mudar ou "esconder" algo no próprio corpo

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:11

Públicado em 

11 mar 2020 às 16:11
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

mulher se avaliando em frente ao espelho Crédito: Divulgação
Isso vale pra mim, pra você, pra as magras, as gordas...  Enfim, todas as mulheres. Por que a gente sempre tenta esconder ou disfarçar alguma coisa no nosso corpo? E você sabe do que estamos falando, daquele famoso pensamento: “na dúvida, veste preto porque emagrece”. Ou: ajusta aqui, ajusta ali, pra diminuir a barriga, não mostrar a celulite, disfarçar os quilinhos a mais, esconder as estrias, disfarçar a papada, cobrir a acne.
Caramba! Mas é muita coisa pra esconder, né? Será que ser mulher é passar uma boa parte do tempo buscando maneiras de disfarçar quem a gente é? E a gente esconde isso de quem? Da amiga? Do vizinho? Do mundo? Por qual motivo? Calma, vamos por partes.
Será um fato comprovado de que todos nós carregamos alguma frustração ou insatisfação em relação aos nossos corpos em determinada fase da vida? Isso vai acontecer em algum momento? Sim, fato. E que somos escravas de um sistema opressor que exige a imagem perfeita? Sim, fato. Mas será que nos escondemos de nós mesmas ou da sociedade?
Eu acredito que nada é mais saudável do que nos olharmos no espelho e querermos ajustar alguns detalhes em nós mesmas! Por que não? Uma mulher que se cuida e se sente bem em sua pele faz parte do autocuidado, mas quando nos escondemos por conta do que o outro pode achar ou dizer sobre o nosso corpo, aí sim encontramos um problema.

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Talvez eu seja um pouco franca demais, e cause um desconforto nessa reflexão, mas verdades sejam ditas. Eu sou gorda, e não existe nenhum truque que faça as pessoas me ver de outra forma. Eu sou gorda e pronto, minha amiga vê, meu vizinho vê... Essa sou eu.
Você tem celulite? Quando for à  praia, as pessoas vão ver. Essa é você. Pode parecer um pouco chocante a gente refletir sobre isso, mas não há o que disfarçar o que o outro continuará vendo em nós.
A questão é: por que continuamos a nos esconder. Há quem se confunda ao falar de aceitação, alegando ser um processo de conformação: “Eu me conformo em ser gorda, e por isso me acomodo”. É uma interpretação equivocadíssima. O indicado é:  "Eu me aceito, logo isso é suficiente, não preciso me esconder, disfarçar, me privar por conta da opinião do outro, porque o poder de aceitação só cabe a mim mesma". E quando eu me aceito , eu não me escondo.
 Não estou dizendo que você não pode fazer uso de truques que valorizam sua beleza e o seu look, por exemplo, mas que essa busca seja sempre autêntica e não dolorosa! Não há do que nos escondermos! Nossos corpos são únicos e fazem parte de toda a nossa essência. Disfarçar detalhes que são tão banais, muitas vezes, acabam nos aprisionando e nos tornando reféns de nossas próprias insatisfações. E muitas dessas poderiam ser vistas por nós mesmas com mais paciência e carinho.
Abra suas asas, suas cintas, suas amarras, e pare de disfarçar aquilo que não é tão necessário assim! Corpo livre!

Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

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