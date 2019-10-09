Liberdade é meu nome

Rayane Souza fala sobre autoestima e autoaceitação em sua primeira coluna para a Revista.Ag . Crédito: Reprodução/ Instagram @rayanesouzaplus

Amar e aceitar o meu corpo foi a decisão mais libertadora que tomei em 28 anos de existência. Poderia imaginar ficar 11 anos sem ir a praia? Talvez você se pergunte o porquê disso tudo. E assim eu começaria a contar a minha história.



Sempre fui a menina gorda. Isso é o suficiente pra que durante toda minha vida eu vivesse um conflito com meu corpo e com quem eu gostaria de ser.



A pressão da família, das “amigas”, sempre me fizeram acreditar que as coisas só dariam certo se eu atingissem um “corpo normal”. E que corpo normal é esse? Que peso ideal é esse? O peso pra que eu me tornasse alguém saudável ou o peso pra que eu me tornasse BONITA? Magreza sempre foi sinônimo de beleza, então pra mim era um caminho quase impossível de alcançar.

Um belo dia, isso mudou. Sabe quando a gente sente um “ start” dentro da gente mesma, como se fosse um alerta, uma luz te chamando pra sair desse buraco que você tem se escondido?! Essa luz apareceu pra mim.

Quando digo que me libertei dos paradigmas do padrão, não digo que tenho orgulho de ser gorda, digo que tenho orgulho de saber que eu sou muito mais do que um número na balança. O peso é mutável, mas a minha essência não.

Eu queria me sentir alegre, liberta, dona de mim. E sabe o que eu fiz? Fui á praia, de bíquini, e com um sorriso que há anos eu não colocava no rosto. Eu estava VIVENDO. Quantas coisas eu deixei de fazer e aproveitar por conta do meu corpo, sabe? Mas agora, chega. Não tenho mais tempo pra ser infeliz.

Este vídeo pode te interessar

Autoestima é como uma plantinha, que a gente precisa regar todos os dias pra ela não murchar. E é um processo que vai durar a vida inteira, o que não dá, é deixar de acreditar na gente mesma. A opinião alheia não te define, então viva, e seja tudo aquilo que você sempre quis, e eu te garanto que a liberdade vai virar seu nome.

A Gazeta integra o Saiba mais