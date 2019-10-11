Cleo Pires engordou, e daí?

A atriz Cleo Pires. Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Recentemente a atriz Cleo Pires, sempre admirada por sua beleza exótica e conhecida por carregar posicionamentos sempre fortes sobre sua personalidade, foi entrevistada pelo Fantástico sobre as críticas recebidas sobre o seu corpo. A atriz tem sido alvo de ‘Body Shamming’ , na tradução ‘ Vergonha do corpo', termo dado ao movimento de ataques as pessoas por conta de sua forma física, no intuito de constrangê-las por estarem fora do padrão .



Na entrevista ela contou que engordou 20 quilos. E que reconhece uma grande mudança em seu corpo, mas que se espanta com a quantidade de comentários negativos e pejorativos que têm aparecido em suas redes sociais. Não é de agora que sabemos que o corpo feminino sempre foi alvo de objetificação, e o quanto a busca pelo ‘corpo perfeito’ faz parte da vida de muitas mulheres. Mas até que ponto toda essa pressão social estética pode nos afetar?

Cleo Pires, dona de uma sensualidade inquestionável e considerada por muitos um símbolo sexual, admitiu que por muitos anos tomou diversos inibidores de apetite, remédios de emagrecimento e fez dietas radicais, no objetivo de atingir ou manter um corpo no qual a mídia esperava que tivesse. Mas que no fundo tudo isso a fez desencadear ao longo dos anos alguns distúrbios de imagem, incluindo depressão.

Passar por todos esses conflitos internos é um sofrimento para qualquer indivíduo, mas sendo uma ‘pessoa pública’ talvez esse fardo se torne mais complexo. A grande indignação de Cleo, é entender o porquê de tantas críticas cruéis a respeito do seu corpo.

Porque as pessoas se sentem no direito de opinar sobre a aparência de alguém?

O que leva uma pessoa sentar em seu computador ou pegar o seu celular e enviar mensagens de ódio?

Na psicologia encontramos a teoria de que muitas das vezes, nossa necessidade de apontar críticas alheias, é causada pela insatisfação com o nosso próprio eu. Logo podemos deduzir que falar do outro revela muito mais sobre nós mesmos do que aquele que é atacado.

A internet é submundo, onde pessoas se empoderam escondidas num perfil e expressam opiniões que muitas vezes não teriam coragem de expor na ‘vida real’. Mas muitas vezes essas opniões podem afetar psicologicamente e emocionalmente a aqueles que sofrem os ataques.

Cleo Pires engordou, e daí?

O que nos cabe refletir é o quão superficiais temos nos tornado, e quão menos empáticos temos sido? Mudanças ocorrem o tempo todo, principalmente no corpo de uma mulher, uns quilos a mais, outros kilos a menos, e está tudo bem. Os 20 quilos a mais de Cleo Pires não a tornam uma atriz menos talentosa e uma mulher menos interessante. Pelo contrário, a torna humana, como eu e você, então porque tanta polêmica?

O distúrbio alimentar ou de imagens são doenças tratáveis e está presente na vida de muitas mulheres, principalmente adolescentes e jovens, que não a conseguem identificar facilmente, por isso toda atenção a este assunto é necessária.

E isso também nos torna responsáveis em nossas opiniões sobre a vida alheira. Empatia é a palavra que devemos praticar dia a dia.

Cleo tem buscado tratamentos para entender a nova fase em sua vida e espera que as pessoas sejam menos cruéis e mais conscientes. Afinal, um corpo é só um corpo. E o mais importante, nossos corpos não são públicos.

