Rafael Furlanetti
Capixaba de São Gabriel da Palha, é sócio e diretor de Relações Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaço sobre empreendedorismo, inovação e negócios ao público do Espírito Santo

O 'eu' sempre ganha ao agir em favor do 'nós'

Sociedades individualistas enfrentam polarização, desconfiança sistêmica e dificuldades em mediar crises. Tenho insistido, inclusive, na importância da participação de todos na vida política, não só nas eleições

Publicado em 17/09/2025 às 05h00


