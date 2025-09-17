Capixaba de São Gabriel da Palha, é sócio e diretor de Relações Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaço sobre empreendedorismo, inovação e negócios ao público do Espírito Santo
O 'eu' sempre ganha ao agir em favor do 'nós'
Sociedades individualistas enfrentam polarização, desconfiança sistêmica e dificuldades em mediar crises. Tenho insistido, inclusive, na importância da participação de todos na vida política, não só nas eleições
