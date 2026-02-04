Capixaba de São Gabriel da Palha, é sócio e diretor de Relações Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaço sobre empreendedorismo, inovação e negócios ao público do Espírito Santo
Alta da bolsa e crescimento econômico: credibilidade é a chave
A economia do país funciona como a sua finança pessoal: se você não fizer um controle de gastos x despesas, vai se endividar. A geladeira pode até estar cheia, mas a despesa está indo para o cartão de crédito - e isso tem prazo de validade
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00