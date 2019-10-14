Tem capixaba indicado ao Emmy Kids Internacional

A terceira temporada da série em animação "Irmão do Jorel", criada pelo capixaba Juliano Enrico, ganhou a indicação de Melhor Série de Animação, uma das principais categorias do Emmy Kids Internacional. A premiação é destinada ao que há de melhor em títulos infantojuvenis na televisão ao redor do mundo. Os prêmios serão entregues em cerimônia no dia 31 de março de 2020, em Cannes, na França



A série exibida pelo Cartoon Network na América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala e Panamá) é cheia de referências à cultura oitentista e resgata, de certa forma e com alguns personagens bem específicos, a infância do quadrinista em Vitória. A quarta temporada está atualmente em produção.