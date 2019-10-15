Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emmy

Tem capixaba indicado ao Emmy Kids Internacional

A série "Irmão de Jorel", criada por Juliano Enrico, concorre a um dos prêmios mais importantes da televisão

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 21:00

Públicado em 

14 out 2019 às 21:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Irmão do jorel Crédito: Cartoon Network
A terceira temporada da série em animação "Irmão do Jorel", criada pelo capixaba Juliano Enrico,  ganhou a indicação de Melhor Série de Animação, uma das principais categorias do Emmy Kids Internacional. A premiação é destinada ao que há de melhor em títulos infantojuvenis na televisão ao redor do mundo. Os prêmios serão entregues em cerimônia no dia 31 de março de 2020, em Cannes, na França
A série exibida pelo Cartoon Network na América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala e Panamá) é cheia de referências à cultura oitentista e resgata, de certa forma e com alguns personagens bem específicos, a infância do quadrinista em Vitória. A quarta temporada está atualmente em produção.
No ar desde 2014, "Irmão do Jorel" já ganhou prêmios como o Prêmio Quirino 2019 de Melhor Série de Animação Ibero-Americana e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019 na categoria Melhor Série Brasileira de Animação.
Os outros programas brasileiros indicados foram "Malhação", "The Voice Kids" e o conteúdo digital "Malhação Ao Vivo", todos da Globo, e o documentário "Nossa Sangue, Nosso Corpo", parceria entre a marca Sempre Livre e a Fox que acompanha garotas entre 13 e 19 anos para desmistificar a menstruação.
No perfil da animação no Facebook, dubladores da série comemoraram. Confira.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados