Por que "Better Call Saul" é melhor que "Breaking Bad"?

Série "Better Call Saul", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O final de “Breaking Bad” é um dos grandes finais da história das séries. A conclusão para as jornadas de Walter White e Jesse Pinkman é totalmente condizente com tudo o que foi mostrado pela série em suas cinco temporadas. Motivado pela raiva e pela doença, Walter fez suas escolhas e se afundou na personalidade de seu Heisenberg, mas Jesse era uma figura trágica sobre quem recaia o peso de cada virada do texto. É nessas viradas que fica claro que é Jesse o coração da série - enquanto Walter se transforma em raiva, Jesse se afunda na dor. Mesmo longe de ser um sujeito perfeito, o personagem de Aaron Paul é um cara decente, a bússola moral e o arco de redenção que acaba justificando a existência de “El Camino”, filme-epílogo da série.

Essa experiência satisfatória de uma montanha-russa de emoções meio caótica de “Breaking Bad” foi o que fez com que eu sempre visse o spin-off “Better Call Saul” com ressalvas. Após a estreia da série, apesar de uma linguagem parecida garantida pela estética de Vince Gilligan e Peter Gould, era fácil perceber não se tratar da mesma criatura - nem sequer era Saul Goodman quem víamos em tela, mas Jimmy McGill (Bob Odenkirk) às voltas com a condição do irmão, o início da carreira como advogado e o relacionamento com Kim Wexler (Rhea Seehorn).

“Better Call Saul” aos poucos se conecta com “Breaking Bad”, mas não é esse o motivo de seu sucesso até meio inesperado. A história da transformação de Jimmy McGill em Saul Goodman é um estudo de personagem que não tem pressa em promover o caos; a narrativa é lenta e a princípio até aparenta gastar tempo demais com arcos pouco interessantes e personagens que pouco acrescentam. Ninguém queria saber de Howard Hamlin (Patrick Fabian), Nacho Varga (Michael Mando) ou Kim, o povo queria era mais tempo de tela para Mike (Johnathan Banks) e Gus Fring (Giancarlo Esposito), mas a série logo construiu um universo próprio e riquíssimo.

O texto de “Better Call Saul” é muito inteligente no desenvolvimento dos personagens; Jimmy e Kim se transformam com o tempo e também logo se afastam da dinâmica Walter x Jesse - ao final do último episódio, a série pode até ser entendida como uma grande história de amor entre os dois protagonistas. Potencializada pela atuação de Bob Odenkirk, a série também constrói bem as tensões em relações aparentemente normais, mas com sentimentos reprimidos sempre prontos para explodir.

Com o destino de alguns personagens já conhecidos por quem viu “Breaking Bad”, “Better Call Saul” nos leva a conhecê-los melhor. A série tem o mérito de aproveitar o que funciona na história de Walter White e Jesse Pinkman para criar uma narrativa com novidades, mas também com um conforto gerado pela estrutura familiar como a breve introdução de cada episódio, os takes longos, os sons do deserto, o estilo de fotografia e a trilha sonora de Dave Porter.

“Better Call Saul” tem em seu protagonista um personagem que faz valer a série. Jimmy/Saul é muito humano, um sujeito sempre menosprezado e que guarda rancor de cada pessoa que o menosprezou. O “surgimento” de Saul Goodman é justamente uma resposta a isso, uma necessidade de bater de frente com todos e mostrar ser tão bom quanto eles em algo - ao pouco se importar com o limite ético, Saul se torna um herói de pequenos bandidos, sim, mas também dos invisíveis.

Série "Better Call Saul", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Ao contrário de Walter White, Saul Goodman não tem uma doença, ele é movido puramente pelo ego, sempre se convencendo de não estar fazendo mal a ninguém. A última temporada de “Better Call Saul” é ótima justamente ao quebrar essa narrativa. O último episódio traz Saul e outros personagens lidando com arrependimentos, mas o protagonista inicialmente não parece se arrepender.

Talvez seja essa construção que confira ao episódio final ares mais poéticos, ampliando os arcos em preto e branco, e nada caóticos - a segunda parte da temporada final deixa o caos de lado ao investir ainda mais no desenvolvimento de “Better Call Saul” no pós-”Breaking Bad” e como uma história de amor entre Jimmy e Kim. É o desprezo da única pessoa que sempre esteve ao seu lado que faz Jimmy abraçar definitivamente a inescrupulosa persona Saul Goodman.

Série "Better Call Saul", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O episódio final traz esse embate entre Jimmy e Saul, entre o amor e o rancor, para fechar o arco de redenção ou de total perda de humanidade. Kim tem sua redenção ao se livrar dos demônios de toda a jornada vista na série, mas Saul não parece disposto a tal, o que fica claro na cena em que algo sobre ela lhe é revelado. É neste ponto também que vemos o amor de Jimmy por Kim no olhar de Bob Odenkirk.

E para os fãs de “Breaking Bad”, os encontros estão ali de forma orgânica e alguns até surpreendem com a função de tornar Saul um personagem menos atrativo aos nossos olhos, conferindo a ele o peso das escolhas. O texto funciona também para ressignificar alguns arcos da série de Walter e Jesse tornando-os até mais dramáticos, como, por exemplo, a morte de Mike.

Série "Better Call Saul", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Ao final de “Better Call Saul”, entendemos a existência de Saul Goodman e o que o levou até o personagem que conhecíamos. No entanto, a série não romantiza seu protagonista - os tempos mudaram e a figura do homem anti-herói não é mais tão aceitável como foi em “Breaking Bad” e, previamente, em obras como “Mad Men” e, claro, “Os Sopranos”.