Poderes, suspense e terror nas dicas de séries e filmes

Amantes Eternos (Only Lovers Left Alive)

A fraca plataforma do Amazon Prime Video não reconhece o título nacional do filme de vampiros de Jim Jarmusch. "Only Lovers Left Alive", ou "Amantes Eternos", por muito tempo esteve disponível na Netflix, mas agora mudou de casa. Adam (Tom Hiddleston) é um músico em depressão e retoma seu antigo romance com Eve (Tilda Swinton). A diferença é que eles são vampiros e essa relação atravessa séculos. A dinâmica muda quando a irmã caçula de Eve, Ava (Mia Wasikowska), chega à cidade. Um filme com aquele toque de humor de Jim Jarmusch, mas que consegue ser pop e cult ao mesmo tempo.