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Final de semana

Poderes, suspense e terror nas dicas de séries e filmes

Damos aquela força para quem nunca sabe o que escolher assistir quando senta no sofá. Confira!

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 17:08

Públicado em 

11 out 2019 às 17:08
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Robert De Niro em "O Rei da Comédia" Crédito:
"Sextou"! Mas como a sexta-feira pode significar apenas uma ótima oportunidade de alguns dias de calma para botar as séries e filmes em dia, segue mais uma lista cheia de boas dicas da coluna para você!
A lista de hoje tem crianças superpoderosas, terror bizarramente sensual, um clássico de Martin Scorsese que inspirou muito o novo filme do "Coringa" e outros bons filmes e boas séries disponíveis nos serviços de streaming mais populares. Confira.

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Recém-lançada pela Netflix, "Criando Dion" é uma história de origem de herói. A série produzida por Michael B. Jordan (o Killmonger de "Pantera Negra") conta a história do pequeno Dion (Ja'Siah Young), uma criança que desenvolve superpoderes após a morte do pai. A primeira temporada é promissora e abre diversas possibilidades. Os episódios iniciais se equilibram entre os anseios do jovem e poderoso Dion, doido para botar uma roupa e usar seus poderes, e os medos da mãe (Alisha Wainwright) em ver seu filho na mira de pessoas mal-intencionadas. Ignore os efeitos especiais medianos e se divirta. O protagonista é adorável.
Com "Coringa" bombando nos cinemas, é uma ótima hora para ver ou rever um dos filmes que serviu de inspiração para o diretor Todd Phillips. "O Rei da Comédia" (1982), de Martin Scorsese, traz Robert De Niro como um comediante fracassado e obcecado com a fama. Ele então sequestra seu ídolo, um humorista vivido por Jerry Lewis, para roubar os holofotes e finalmente conseguir atenção. De Niro está ótimo, a mensagem é interessante e Scorsese é sempre Scorsese. Imperdível. Disponível no Amazon Prime Video.
A fraca plataforma do Amazon Prime Video não reconhece o título nacional do filme de vampiros de Jim Jarmusch. "Only Lovers Left Alive", ou "Amantes Eternos", por muito tempo esteve disponível na Netflix, mas agora mudou de casa.  Adam (Tom Hiddleston) é um músico em depressão e retoma seu antigo romance com Eve (Tilda Swinton). A diferença é que eles são vampiros e essa relação atravessa séculos. A dinâmica muda quando a irmã caçula de Eve, Ava (Mia Wasikowska), chega à cidade. Um filme com aquele toque de humor de Jim Jarmusch, mas que consegue ser pop e cult ao mesmo tempo.
Dirigido por Luca Guadagnino ("Me Chame Pelo Seu Nome"), "Suspiria" é uma espécie de refilmagem do clássico lançado por Dario Argento em 1976. A trama traz uma renomada companhia de dança às voltas com uma força sombria que afeta todos por lá. Guadagnino reimagina o trabalho de Argento com uma abordagem mais bizarra e assustadora do que a original. A mesma premissa, mas uma nova ressignificação de corpos e imagens. Disponível no Prime Video.
Mantendo pegada parecida com a da dica anterior, "Clímax", de Gaspar Noé é uma grande viagem lisérgica. O roteiro coloca um grupo de dançarinos em uma escola abandonada ensaiando sob efeito de LSD. Eles logo sucumbem aos desejos, medos e paranoias e oferecem ao público um espetáculo perigosamente sensual e incômodo. Disponível na Netflix.
Com Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín no elenco, o filme de Asghar Farhadi (vencedor do Oscar por "A Separação") mostra a volta de Laura (Cruz) para a Espanha após anos morando com o marido (Darín) em Buenos Aires. Ela retorna à sua terra natal com os filhos para o casamento da irmã, reencontra um antigo namorado (Bardem) e acaba sequestrada em uma trama à lá Almodóvar. Um bom suspense com ótimo elenco. Disponível no Prime Video.
Antes de Donald Glover se tornar um astro como Childish Gambino e dos irmãos Russo assumirem o controle dos últimos "Vingadores" todos estavam em "Community", uma série de comédia estranhamente encantadora sobre um grupo de alunos de uma universidade comunitária. Joe e Anthony Russo eram produtores da série e dirigiram alguns episódios que chamaram a atenção dos chefões da Marvel. Os roteiros brincam com o absurdo, ridicularizam preconceitos e inovam - os episódios de paint ball são incríveis. O criador, Dan Harmon, se tornou produtor do sucesso "Rick and Morty" depois. Seis temporadas disponíveis no Prime Video.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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