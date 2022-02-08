Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2022

A Academia de Artes e Ciência Cinematográficas de Hollywood divulgou nesta terça (8) os indicados ao Oscar 2022, cuja cerimônia de entrega dos prêmios será em 27 de março. Não houve grandes surpresas entre os indicados deste ano e a boa notícia é que muitos dos indicados já estão disponíveis nas plataformas de streaming, tendo sido originalmente lançados por lá, como “Ataque dos Cães”, “Não Olhe Para Cima” e “Apresentando os Ricardos”, ou feito carreira nos cinemas antes, como “King Richard: Criando Campeãs”.
Os principais indicados foram "Ataque dos Cães" (12 indicações), "Duna" (10), "Belfast" (7), , "King Richard" (6), "Amor, Sublime Amor (5), "Licorice Pizza" (4), "Drive My Car" (4), "Beco do Pesadelo" (4)", "Não Olhe Para Cima" (4) e "Coda: No Ritmo do Coração" (3). Curioso pra ver algum? Vários já estão disponíveis nas plataformas de streaming e alguns chegarão em breve aos cinemas.
- “Ataque dos Cães” - Dirigido por Jane Campion, o grande favorito ao Oscar deste ano é um lançamento original da Netflix e pode ser conferido na plataforma. Indicado a Melhor Filme, Edição, Ator, Direção, Atriz Coadjuvante, Ator Coadjuvante (duas indicações), Som, Trilha Sonora Original, Roteiro Adaptado, Fotografia, Design de Produção. Confira a crítica do filme.
- “Belfast” - O filme do diretor Kenneth Branagh é um dos que ainda não chegou por aqui. Ele tem estreia marcada para o dia 24 de fevereiro, nos cinemas, e tem acordo com o Telecine para o lançamento via streaming, ou seja, poderá ser conferido no Globoplay para assinantes dos canais. Indicado a Melhor Filme, Direção, Som, Roteiro Original, Atriz Coadjuvante, Ator Coadjuvante,
- “Duna” - Um dos grandes blockbusters de 2021, “Duna”, de Dennis Villeneuve, está disponível na HBO Max. Indicado a Melhor Filme, Fotografia, Figurino, Som, Trilha Sonora Original, Roteiro Adaptado, Efeitos Visuais, Maquiagem e Cabelo. Confira a crítica do filme.
- “Amor, Sublime Amor” - Refilmagem de um dos grandes clássicos de Hollywood, o incrível musical de Steven Spielberg chegará em março ao Disney+, mas por enquanto pode ser conferido apenas nos cinemas. Indicado a Melhor Filme, Direção, Atriz Coadjuvante, Som, Fotografia, Figurino e Produção de Design.
- “Não Olhe Para Cima” - Um dos filmes mais comentados dos últimos tempos, “Não Olhe Para Cima” é um lançamento original da Netflix, mesmo tendo passado por um circuito restrito de cinema antes. Está disponível na plataforma em que, a essa altura, todos já assistiram a ele. Indicado a Melhor Filme, Ator e Edição. Leia a crítica do filme.
- “Tick, Tick… BOOM” - O ótimo musical de Lin Manuel Miranda com Andrew Garfield é mais um original Netflix na disputa deste ano. O recorte biográfico de Jonathan Larson está disponível na plataforma desde o ano passado. Indicado a Melhor Ator e Edição. Leia a crítica do filme.
- “Licorice Pizza” - O aguardado novo filme de Paul Thomas Anderson tem estreia marcada no Brasil para a próxima semana, dia 17. Indicado a Melhor Filme, Direção e Roteiro Original.
- “Coda - No Ritmo do Coração” - Originalmente lançado pela AppleTV+ nos EUA, o filme, um dos mais legais de 2021, pode ser visto na Amazon Prime Video. Indicado a Melhor Filme, Ator Coadjuvante (Troy Kotsur é o primeiro ator surdo indicado ao Oscar), Roteiro Adaptado. Confira a crítica do filme.
- “King Richard” - Lançado nos cinemas, o filme sobre o pai das irmãs Venus e Serena Williams pode ser conferido na HBO Max. A Academia adora uma biografia, como pode ser conferido pelas indicações a Melhor Filme, Ator, Atriz Coadjuvante, Roteiro Original, Edição, Canção Original. Leia a crítica.
- “A Tragédia de Macbeth” - A nova versão de um dos maiores clássicos de William Shakespeare, dirigida por Joel Coen, pode ser encontrada na AppleTV+. Indicado a Melhor Ator, Fotografia e Design de Produção.
- “O Beco do Pesadelo” - Vencedor do Oscar por “O Labirinto do Fauno” e “A Forma Da Água”, Guillermo Del Toro abandona a fantasia, mas entrega um filmaço que explora a natureza humana. Indicado a Melhor Filme, Fotografia, Figurino, Design de Produção. Em cartaz nos cinemas.
- "Spencer" - O recorte de um final de semana na vida da Princesa Diana é um filme interessante com destaque para a atuação de Kristen Stewart, indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel. Atualmente em cartaz nos cinemas. Confira a crítica.
- “Apresentando os Ricardos” - O drama biográfico sobre a comediante Lucille Ball, com Nicole Kidman e Javier Bardem, foi lançado pela Amazon Prime Video. Indicado a Melhor Ator, Melhor Atriz e Ator Coadjuvante.
- “Mães Paralelas” - O ótimo novo filme do espanhol Pedro Almodóvar está atualmente em cartaz nos cinemas, mas chega à Netflix dia 18 de fevereiro. Indicado a Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora Original.
- “Drive My Car” - Um dos filmes estrangeiros queridinhos do momento, o impecável drama do japonês Ryusuke Hamaguchi infelizmente não está atualmente disponível nem nos cinemas, nem no streaming. Indicado a Melhor Filme, Direção, Filme Internacional e Roteiro Adaptado.
- “A Pior Pessoa do Mundo” - Considerado uma das melhores e mais improváveis comédias românticas dos últimos anos, o filme dinamarquês ainda não tem estreia confirmada no Brasil. Indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Adaptado.
- “A Filha Perdida” - Um dos melhores filmes de 2021, o drama de Maggie Gyllenhall baseado no livro de Elena Ferrante está disponível na Netflix. Indicado a Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado. Leia a crítica.
- “Encanto” - A animação mais falada do momento e atual favorita ao Oscar de Melhor Animação e está disponível no Disney+. Indicado a Melhor Animação e Melhor Canção Original.
- “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” - O filme produzido por Phil Lord e Chris Miller talvez tenha perdido o timing, mas continua sendo incrível. Disponível na Netflix. Indicado a Melhor Animação. Leia a crítica.
- “Flee - A Fuga” - A animação dinamarquesa de Jonas Poher Rasmussen não está disponível no Brasil em nenhuma plataforma de streaming e tampouco nos cinemas. Indicado a Melhor Animação, Documentário e Filme Internacional
- "A Mão de Deus" - o filme do italiano Paolo Sorrentino está disponível na Netflix. Indicado a Filme Internacional.
"Luca" - A mais recente animação da Pixar/Disney está disponível no Disney+.
"Raya e o Último Dragão" - A animação da Disney pode ser encontrada no Disney+. Confira a crítica.
Summer of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada) - Favorito a Melhor Documentário, filme sobre um festival de música negra ocorrido em 1969 está no Telecine.