Lágrimas e Larissa Manoela: o que o Brasil viu na Netflix em 2020?

Sem divulgar números, como é de praxe da empresa, a Netflix divulgou a lista do conteúdo mais assistido por seus assinantes no Brasil entre janeiro e novembro de 2020. Um dos dados que chama a atenção é que “Modo Avião”, com Larissa Manoela, chegou ao top 10 de 70 países ao redor do mundo, um número surpreendente. Outro que merece destaque é o aumento da procura pelo termo “filmes tristes”, que aumentou 70% em abril de 2020 em relação a março de 2019. Efeitos da pandemia?
Por aqui, o thriller erótico mexicano “Desejo Sombrio” ficou por 51 dias entre os mais vistos. O material ainda destaca a forte audiência de conteúdo turco no Brasil, como “O Último Guardião”, e também coreano, como a série de zumbis “#Alive”. As produções coreanas tiveram aumento de 120% de audiência. Surpreende, aqui, a ausência do polonês "", que ficou por várias semanas entre os mais vistos.
As comédias românticas tiveram o dobro de audiência em relação ao ano passado. Os destaques foram “A Barraca do Beijo 2”, “Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você”, “Amor Garantido” e o brasileiro “Ricos de Amor”. Outro sucesso brasileiro foi o drama policial “Bom Dia, Verônica”.
Outras produções de muito destaque foram “Milagre na Cela 7”, Enola Holmes” e a seção de animes, muito embalado pelos lançamentos de “Pokemon: Mewtwo Contra-Ataca - Evolução” e “One Piece”.
Também embalado por lançamentos, o brasileiro consumiu o dobro de reality shows em 2020 em comparação ao ano passado. Os mais populares foram “Brincando com Fogo”, “Jogo da Lava”, “Casamento às Cegas” e “The Circle Brasil”.
Os números não levam em conta o mês de dezembro, mas a plataforma tem bons lançamentos para o fim de ano. Entram na lista os já disponíveis “Tudo Bem No Natal Que Vem”, com Leandro Hassum, o oscarizável “Mank”, de David Fincher, e o incrível documentário “AmarElo”, de Emicida. O fim de ano ainda guarda “O Céu da Meia-Noite”, de George Clooney, “A Festa de Formatura” e “A Voz Suprema do Blues”.