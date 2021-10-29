"Hypnotic": suspense psicológico da Netflix é horroroso

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O problema é que a atriz talvez seja a única coisa do recém-lançado “Hypnotic” que mereça algum destaque. O filme escrito por Richard D’Ovidio (“Chamada de Emergência”) e dirigido pela dupla Matt Angel e Suzanne Coote (ambos do péssimo “Vende-se Esta Casa”) acompanha Jenn, uma mulher que sofre pelo rompimento com o ex-noivo e pelos motivos que causaram a separação. Indicada por uma amiga, Gina (Lucie Guest), Jenn passa a visitar o terapeuta Collin Meade (Jason O’Mara), que ela casualmente conhece em uma festa, e a realizar sessões de hipnose para superar seus medos.

Três meses depois, a vida de Jenn parece melhor, mas ela vem sendo atormentada por alguns sonhos que não parecem exatamente sonhos. Após um acontecimento estranho, ela passa da desconfiar do processo de hipnose. O que, afinal, estaria seu terapeuta fazendo com ela?

“Hypnotic” curiosamente não faz segredo com o que está acontecendo em cena. Desde o início, antes mesmo de Jenn ser apresentada ao público, fica clara a dinâmica da hipnose: uma ligação de um número desconhecido, uma palavra-chave utilizada como gatilho, e coisas estranhas começam a acontecer (se fosse no Brasil não teríamos esse problema. Quem é que atende ligações de números desconhecidos?)

Ao inesperadamente renunciar a uma possível virada de revelação final, o filme confia em sua narrativa e em alguns pontos cruciais para impactar, mas o problema é o roteiro ser medonho. O terapeuta (apresentado como vilão já na primeira cena) é construído como uma espécie de Hannibal Lecter, um sujeito refinado e charmoso cujo consultório parece saído de um programa de obras do HGTV de tão impecável. Ele, no entanto, não é muito inteligente - Jenn encontra pistas incriminadoras sobre o terapeuta em uma simples busca na internet; é como se Hannibal Lecter deixasse uma trilha de iguarias retiradas de corpos humanos que levasse a polícia direto para sua casa ou tivesse um canal de receitas de carne humana no YouTube.

Filme "Hypnotic", da Netflix Crédito: Eric Milner/Netflix

Aqui surge também outro problema de “Hypnotic”, o detetive interpretado por Dulé Hill é o suprassumo da incompetência, mais um fruto do roteiro preguiçoso. Todas as conclusões a que ele chega são induzidas pela protagonista e as descobertas que ele faz são tão óbvias que seria possível ter evitado algumias mortes pelo caminho. O personagem serve apenas como apoio para explicar para à protagonista o modus operandi do assassino e também como solução ex-machina quando o texto não encontra saídas.

O roteiro usa a hipnose como um superpoder, como se fosse algo que o professor Xavier ou Jean Grey fariam em alguma história dos X-Men. Não há a sutileza, por exemplo, de “Corra!”, que faz bom uso da hipnose no cinema e brinca com as sensações do espectador. Em “Hypnotic” nada precisa fazer sentido, basta jogar a responsabilidade na hipnose, chega a ser irresponsável. O filme depende demais desses absurdos essenciais para suas viradas, mas que não valem ser discutidos aqui para não entregar nada. Todas essas viradas, vale ressaltar, são devidamente explicadas por algum personagem em algum momento - é quase irônico imaginar que Richard D’Ovidio tenha escrito um filme tão pobre e ainda acredite que precise explicá-lo de alguma forma.