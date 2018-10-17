Séries

'A Maldição da Residência Hill' é aula de terror em série

Disponível na Netflix, série de terror pega muito emprestado da obra de Stephen King
Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 22:42

A Maldição da Residência Hill Crédito: Netflix/Divulgação
Os brasileiros adoram os filmes de terror que ano após ano inundam os cinemas nacionais, mesmo que a maioria deles nem passe perto de ser bom  para cada Hereditário ou Um Lugar Silencioso existem cinco A Freira ou Verdade ou Desafio.
A Maldição da Residência Hill, disponível desde a última sexta-feira (12) na Netflix, é uma série pronta para cair no gosto desse mesmo público que vai aos cinemas sedento por sustos, mas ela vai além. Em 10 episódios de cerca de 50 minutos cada, a trama conta a história da família Crain em dois momentos distintos: enquanto moravam na residência do título e nos dias atuais, com cada um seguindo sua vida.
INFLUÊNCIAS
 A série tem uma forte inspiração na obra de Stephen King, o que é curioso quando se percebe que ela se baseia no livro homônimo de Shirley Jackson publicado em 1959, quando King tinha apenas 12 anos.
Nas mãos do diretor Mike Flanagan, o texto ganha profundidade e carisma. Enquanto o original traz estudiosos tentando provar a existência do sobrenatural, a série acompanha uma família que se muda para a casa temporariamente para reformá-la e vendê-la.
A Maldição da Residência Hill Crédito: Steve Dietl/Netflix
A inspiração de King vem principalmente pela maneira como o diretor retrata as crianças e o efeito que a casa teve na vida de cada uma delas  um recurso narrativo utilizado pelo autor americano em obras como It: A Coisa. Vale ressaltar que Flanagan dirigiu Jogo Perigoso, adaptação do livro de King, para a Netflix ano passado.
Cada episódio da série acompanha um dos Crain: as crianças Shirley, Luke, Theo, Eleanor e Steven, e os pais, Hugh e Olivia. É interessante para o espectador ir montando o quebra-cabeças aos poucos e também funciona muito bem para a criação de tensão e expectativa. O que, afinal de contas, aconteceu com cada um deles para que eles chegassem àquela situação?
Flanagan opta, desde o princípio, por não trabalhar com sugestão. É como se o diretor pegasse o espectador pelo braço e dissesse: olha, o sobrenatural existe. O que quero mostrar são os efeitos dele. Mas isso, curiosamente, não estraga surpresa alguma.
Com bastante suspense, tensão constante e alguns sustos, A Maldição da Residência Hill é uma pérola do terror moderno que se beneficia da narrativa seriada. Imperdível até para quem não é fã do gênero.

