Gabi Melim: "Nossa positividade é genuína, não somos reféns dela"

Acontece muito naturalmente porque a gente gosta. Realmente acreditamos que tudo o que falamos volta de alguma forma. A gente emana isso. É a mesma coisa que um caminho. Se você tá acostumado a virar o carro no mesmo lugar, a pegar o mesmo caminho, é comum que você faça isso várias vezes. Nosso pensamento é muito parecido. Se a gente pensa de uma forma negativa sobre uma coisa, é como se a gente estivesse clamando pra que aquilo acontecesse de novo, isso que é o significado da palavra reclamar, né? É clamar de novo. A gente não para pra analisar, né? Quando a gente tá reclamando muito de uma coisa parece que estamos trazendo aquilo de novo. Acredito que as palavras tenham muita força. Achei legal essa pergunta sobre nos sentirmos reféns porque eu sinto que as pessoas esperam isso da gente, sabe? O EP tem "Menina de Rua", que é um pouco mais engajada, um tema um pouco mais social, embora a gente trate dele com muita leveza, muita poesia. Se daqui a um tempo a gente quiser se engajar mais, não sei muito bem como o público vai responder, mas a gente vai sempre ser autêntico nas coisas que a gente acredita porque foi assim que nossa música chegou. Quando lançamos o primeiro álbum, as pessoas não achavam que "Meu Abrigo" fosse a música mais forte, mas a gente falou "tudo bem se não for a mais forte, tudo bem se não virar". É claro que a gente gosta do retorno do público, mas a gente achava que a música representaria bem a banda, era a música com mais vocais do nosso primeiro disco, e mostra muita essa unidade. A gente carrega muito isso, de fazer o que acredita. Foi a mesma coisa nesse segundo álbum, resolvemos fazer uma coisa que amamos, em que acreditamos, e se as pessoas gostarem vai ser lindo, mas não ficamos obcecados com o resultado. A gente dá o tiro, mas quem atira não é a gente. A resposta do público é sempre uma surpresa.