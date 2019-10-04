Final de semana? Dicas de bons filmes e séries para você conferir

Serviços como a Netflix e o Prime Video têm um catálogo extenso, mas tão extenso que não são incomuns as piadas de que as pessoas passam mais tempo procurando o que ver do que realmente assistindo a alguma coisa. Justamente por isso resolvi facilitar um pouco as coisas para quem quiser curtir o final de semana no sofá com pipoca. Toda sexta-fera, a coluna vai trazer dicas de filmes e séries (mas principalmente filmes) escondidos nesses serviços.
A ideia é fugir do óbvio, ou seja, não vai rolar indicação para obras já muito conhecidas do grande público a não ser que haja alguma novidade sobre elas ou que tenham sido recentemente disponibilizadas. As listas terão obras premiadas, cults, de pancadaria, dramas, comédias, clássicos... Tem alguma sugestão? Manda aí!
Confira a seleção desta semana e faça bom proveito!
01
A Noite nos Persegue
O diretor e roteirista Timo Tjahjanto entrega um daqueles filmes que é pura adrenalina. Numa pegada meio similar à de "Operação Invasão" (2012), o filme é ação desenfreada pra deixar John Wick no chinelo. O roteiro, vamos combinar, não é nada demais: um capanga de elite da máfia chinesa tem uma crise de consciência e não executa uma menina, fato que o torna perseguido por seus ex-colegas. Para sobreviver ele precisa se reunir com amigos que tinha deixado no passado. Muita pancadaria e cinema asiático de primeira. Disponível na Netflix.
02
A Vilã
Já que comecei com cinema asiático, segue outra opção. "A Vilã", do diretor Jung Byung-Gil, faz lembrar o clássico "Nikita" (1990), de Luc Besson. O filme tem início com um plano sequência incrível. Nele, a pequena assassina acumula corpos de bandidos ao longo do caminho. A trama coloca a protagonista numa escola de assassinas, mas ela logo vai usar seus talentos para se vingar. A trama se aprofunda num mix de espionagem e conspiração, mas o que vale mesmo são as sequências de ação, todas magistralmente coreografadas, encenadas e registradas. Uma continuação já está confirmada. Disponível no Prime Video.
03
Projeto Flórida
O filme de Sean Baker foi um dos grandes injustiçados do Oscar 2018 - somente Willem Dafoe foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante. "Projeto Flórida" é um olhar aos esquecidos; o filme mostra famílias que vivem em motéis baratos à sombra do parque da Disney, em Orlando. São histórias duras, sofridas, mas contadas com leveza. No "castelo mágico" em que vivem uma criança de 7 anos e sua mãe, acompanhamos as brincadeiras da pequena e a jornada da mãe para manter o pouco que têm. Uma aula de encantamento e realidade. Disponível no Prime Video.
04
O Cidadão Ilustre
Exemplar do ótimo cinema argentino, "O Cidadão Ilustre", de Gastón Duprat e Mariano Cohn, é uma comédia dramática que acompanha um escritor vencedor do Nobel de Literatura que aceita o convite para ser homenageado em sua pequena cidade natal na Argentina. O problema é que essa visita pode não sair como ele espera... Não foi à toa que as pessoas de sua cidade serviram de inspiração para seus livros. Imperdível. Disponível na Netflix.
05
A Rebelião
O filme de Rupert Wyatt ("Planeta dos Macacos: A Origem") não chegou nem perto dos cinemas por aqui, mas talvez mereça atenção. O drama de ficção científica se passa quase uma década depois da Terra ser invadida por forças alienígenas. Ao contrário do que a sinopse deixa transparecer, não se trata de um filme de ação, mas sim de um drama que explora tanto a vida da resistência quanto a dos humanos que colaboram com o novo regime. Disponível no Prime Video.
06
Peaky Blinders
Para os fãs de séries não ficarem tristes, segue uma ótima dica: "Peaky Blinders". A série não é bem uma novidade, visto que sua quinta temporada acaba de ser disponibilizada na Netflix, mas ainda é desconhecida de muitos. Cillian Murphy vive Thomas Shelby, um jovem mafioso na cidade portuária de Birmingham, na Inglaterra. As temporadas acompanham a ascensão de sua violenta família, de párias à burguesia. Excelente ambientação e texto impecável. Se ainda não assistiu, assista.
07
Homecoming
Pra finalizar com outra série, "Homecoming" ainda continua um segredo bem guardado. A série é protagonizada por ninguém menos que Julia Roberts e acompanha uma estranha organização que faz o trabalho de reinserir jovens que voltam da guerra na sociedade. Julia Roberts vive a psicóloga que acaba se envolvendo demais com as histórias de seus pacientes. A série se passa em dois momentos: durante as consultas e 10 anos depois, quando a protagonista se vê no centro de uma investigação e percebe que tinha algo mais naquela organização. Criada por Sam Esmail, o mesmo de "Mr. Robot". Disponível no Prime Video.
