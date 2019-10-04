Final de semana? Dicas de bons filmes e séries para você conferir

Serviços como a Netflix e o Prime Video têm um catálogo extenso, mas tão extenso que não são incomuns as piadas de que as pessoas passam mais tempo procurando o que ver do que realmente assistindo a alguma coisa. Justamente por isso resolvi facilitar um pouco as coisas para quem quiser curtir o final de semana no sofá com pipoca. Toda sexta-fera, a coluna vai trazer dicas de filmes e séries (mas principalmente filmes) escondidos nesses serviços.



A ideia é fugir do óbvio, ou seja, não vai rolar indicação para obras já muito conhecidas do grande público a não ser que haja alguma novidade sobre elas ou que tenham sido recentemente disponibilizadas. As listas terão obras premiadas, cults, de pancadaria, dramas, comédias, clássicos... Tem alguma sugestão? Manda aí!