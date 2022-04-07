Filme capixaba "Amantes da Dissonância" tem sessão no Cine Jardins

Não tentei captar recursos através de editais, mas cheguei a entrar em contato com produtoras em busca de parceria para coprodução, não sendo bem-sucedido. Então, o filme acabou sendo feito com o que tínhamos a dispor e sua natureza independente acabou virando um recurso a ser explorado. Talvez tenha sido mais que independente, tivemos um modo de produção similar a um cinema de bordas, sem orçamento, apenas na vontade de pegar uma câmera e fazer cinema, mesmo que de forma simples, imperfeita, dissonante. As pessoas envolvidas acreditaram na ideia e toparam participar, não houve nenhum envolvimento financeiro, tudo pela crença no projeto. Do grande elenco encabeçado por Brun Henrry, Yasmin Toretta, Lorena Corrêa e Ari Vargas, passando por membros do projeto como Ana Mongin, Daniel Bones, Julia de Carvalho, Gabrielly Lodi, Kevin Assis, Lucas Ogawa, Juan Silva, Lucas Álan, Erivaldo Soares, Thayron Schoeffer, Roger Mendes, Bárbara Goring, Phablo Stefeno, João Victor Candido, Carlos Fornazelle, Ricardo Steff, Vitor Sonsini e Lucas França. Sem eles não existiria esse filme.