"É raro ver algo tão original", diz criador de "Tales From the Loop"

Basicamente começou com o pedido para ser fiel ao mundo criado por Simon. Tem duas coisas que ditam a estrutura da série, do que você vê em tela. Primeiro eu queria manter aquele senso de admiração vivo. Já participei de séries com uma narrativa mais linear, então nesta eu queria que cada hora (episódio) reiniciasse o encanto do público com um novo elemento de ficção científica. Acredito que isso mantém a série interessante e a admiração viva em quem a assiste. A outra razão é que eu queria contar essas histórias emocionantes sobre pessoas em quem a gente pode se enxergar. As pessoas são normais, mas coisas fora do normal as circulam, acontecem com elas. Há outras histórias que são maravilhosas, mas com as quais o público não se relaciona por serem muito extraordinárias. Isso foi o que me guiou a criar a estrutura com personagens diferentes como protagonistas de cada episódio para ter sua história contada. Assim, tentei manter um equilíbrio e fazer com que nos enxerguemos nesses personagens e participemos dessa jornada.