Criador de "Cidade Invisível" fala sobre o poder do nosso folclore

É muito interessante porque, quando eu faço meus projetos, eu procuro não gerar expectativas (risos), eu procuro fazer o melhor que posso fazer pra contar a melhor história dentro do que eu tenho na minha frente. Parte da criação é o processo, quando você entra de coração no projeto, quando as coisas começam a funcionar, você cria uma conexão com as pessoas, os atores, os diretores, a equipe, a jornada tem duas funções: transformar o projeto no melhor que possa ser, porque tá todo mundo unido, tem uma união emocional. Essa energia positiva fez com que o processo de criação fosse muito gratificante. E no final a gente tem que acreditar que o que estamos fazendo é único. Não sei se, por ser tão diferente, não conseguia ver as expectativas, mas no meu coração eu quis fazer justamente uma coisa que eu gostasse de ver, de ter uma interpretação. A gente consome tanta coisa de fora... Tem "Deuses Americanos", tem "Thor", lendas gregas, "Vikings", coisas que não têm nada a ver com a gente. A gente consome isso achando o máximo. Por que não achar o máximo o que nós temos? Temos uma coisa tão rica! Se você conta uma história do nosso folclore pra uma pessoa de fora, ela fica "caraca, isso é muito louco!", e isso é muito Brasil. É indígena com africano, com europeu, uma mistura. Quando você vai mais a fundo estudando isso, eu falei muito com a Januaria CristinaAlves, que escreveu o livro "Abecedário dos Personagens do Folclore", e foi incrível. Eu achava que era uma coisa, mas não era. Você conversa com uma pessoa no Maranhão, a história é diferente de uma pessoa do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. O Brasil é tão plural que a mesma história é contada em diversas versões diferentes. Eu fiquei tão animado com isso que eu tinha que botar isso. Se a pessoa não assistir a essa série, espero que traga a curiosidade de ir mais a fundo numa coisa que a gente tem e é tão rica, que é a nossa história, o nosso folclore. Espero que quem esteja assistindo corra atrás de entender um pouco mais. Claro que minha série é uma ficção, uma releitura, mas se a pessoa se interessar em saber um pouco mais, é um mundo invisível totalmente real, é incrível.