"Através da Minha Janela": drama da Netflix é sexy e provocante

Filme "Através da Minha Janela", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

A escritora venezuelana Ariana Godoy ficou famosa publicando seus livros gratuitamente na plataforma Wattpad - foram mais de 20 histórias publicadas por lá para muitos milhões de leitores. Não por acaso, seu primeiro livro, “Mi Amor de Wattpad”, lançado em 2016 (sem publicação no Brasil) é um romance entre dois jovens de personalidades distintas que se conhecem na plataforma e engatam um romance improvável.

Segunda obra de Godoy a ganhar uma publicação física, “Através da Minha Janela” também surgiu no Wattpad, como um conto, e chegará às livrarias brasileiras na próxima semana pela editora Intrínseca, não por coincidência pouco depois do filme homônimo estrear com sucesso na Netflix.

Dirigido pelo espanhol Marçal Flores, “Através da Minha Janela” pode surpreender quem já leu o livro (originalmente lançado em 2019 mundo afora) com algumas mudanças do roteiro que também podem desagradar os fãs do material original. O filme acompanha Raquel (Clara Galle), uma jovem aspirante a escritora de 18 anos que não deixa ninguém ler seus textos.

De família humilde, Raquel tem uma paixão antiga no vizinho Ares (Julio Peña), filho de uma das famílias mais ricas do país, e o observa por sua janela, sem muito contato até o dia em que ele rouba a senha do wi-fi da casa da jovem. Após a quebra do gelo, Raquel toma coragem e se aproxima de Ares, com os dois desenvolvendo uma relação baseada numa espécie de trocas de provocações.



Filme "Através da Minha Janela", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Através da Minha Janela”, o filme, é muito mais voltado para a tensão sexual do que o livro, que aposta mais na construção e na idealização do romance. Assim, a narrativa às vezes parece forçada e conduzida de modo excessivamente sensualizado. O resultado é misto: se por um lado a escolha consegue criar um drama sexy, com cenas bem filmadas, por outro ela acaba por fetichizar a protagonista e deixa o desenvolvimento do romance um pouco de lado.

O filme mostra muito pouco de Raquel e Ares construindo a relação e a cumplicidade como um casal - todo o desenvolvimento é feito nas cenas de provocações e nas relações íntimas. “Através da Minha Janela” carece também de mais tempo para que possamos nos relacionar com os coadjuvantes como Yoshi (Guillermo Lasheras) e Daniela (Natalia Azahara), amigos próximos de Raquel, ou todo o núcleo da família de Ares, que esconde muitos segredos. É bom ressaltar que Ariana Godoy pensa “Através da Minha Janela” como a primeira parte de uma trilogia sobre os irmãos Hidalgo, mas as próximas histórias não necessariamente se transformarão em filmes.

Filme "Através da Minha Janela", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Apesar dos problemas, o filme de Marçal Fores tem bons momentos. Clara Galle é ótima como Raquel, conferindo a jovem força e objetividade, mas também deixando claro ela ainda não ser madura o suficiente em algumas situações (como a festa dos Hidalgo, por exemplo). Ares é inicialmente irritante com a postura de “pobre menino rico” que o texto faz questão de destacar várias vezes. Seu interesse em Raquel, no entanto, é sempre genuíno e eles funcionam bem juntos, principalmente nos momentos mais “quentes”.

É até interessante como o filme trata de um amor não necessariamente eterno, destacando a importância daquela relação na vida dos dois, mesmo que talvez eles não estejam mais juntos no futuro. Da mesma forma, uma das questões mais bestas acerca do filme, quase a base de sua premissa (sem spoilers), é respondida no fim de maneira natural quase como um plot twist.

Filme "Através da Minha Janela", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação